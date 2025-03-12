2026經典賽中華隊來了！ 分組與賽程懶人包搶先看
經典賽資格賽日前結束，由尼加拉瓜、中華隊、哥倫比亞和巴西四國取得正賽門票，大聯盟預計4月公布這4隊將被分至正賽哪一組。
正賽將有分組賽及淘汰賽，分組賽將20支球隊分為A、B、C、D，分別於4座城市進行單循環賽，分別是波多黎各席然畢松球場、美國休士頓美粒果棒球場、日本東京巨蛋、與美國邁阿密龍帝霸公園球場，各組取前2名晉級淘汰賽。
A、B組前2名將前往休士頓太空人隊美粒果棒球場（Minute Maid Park）打淘汰賽；C、D組前2名則會在邁阿密馬林魚隊龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）進行。4強賽和冠軍賽的場地都是龍帝霸公園球場。
【資格賽勝出球隊】
資格賽A組：尼加拉瓜、中華隊
資格賽B組：哥倫比亞、巴西
【2026 經典賽分組與賽程】（）內數字為上屆排名
A組場地：波多黎各席然畢松球場（Hiram Bithorn Stadium）
波多黎各（6）、古巴（4）、加拿大（11）、巴拿馬（13）、資格賽晉級球隊
B組場地：美國休士頓美粒果棒球場（Minute Maid Park）
美國（2）、墨西哥（3）、義大利（8）、英國（15）、資格賽晉級球隊
C組場地：日本東京巨蛋
日本（1）、澳洲（7）、韓國（9）、捷克（14）、資格賽晉級球隊
D組場地：美國邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）
委內瑞拉（5）、多明尼加（10）、荷蘭（12）、以色列（16）、資格賽晉級球隊
【2026經典賽台灣轉播單位】
電視直播：待定
MOD直播：愛爾達體育台
網路直播：Hami Video、ELTA TV
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