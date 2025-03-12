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2026經典賽中華隊來了！ 分組與賽程懶人包搶先看

聯合新聞網／ 綜合報導
2026經典賽中華隊來了！ 美聯社
2026經典賽中華隊來了！ 美聯社

經典賽資格賽日前結束，由尼加拉瓜、中華隊、哥倫比亞和巴西四國取得正賽門票，大聯盟預計4月公布這4隊將被分至正賽哪一組。

正賽將有分組賽及淘汰賽，分組賽將20支球隊分為A、B、C、D，分別於4座城市進行單循環賽，分別是波多黎各席然畢松球場、美國休士頓美粒果棒球場、日本東京巨蛋、與美國邁阿密龍帝霸公園球場，各組取前2名晉級淘汰賽。

A、B組前2名將前往休士頓太空人隊美粒果棒球場（Minute Maid Park）打淘汰賽；C、D組前2名則會在邁阿密馬林魚隊龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）進行。4強賽和冠軍賽的場地都是龍帝霸公園球場。

【資格賽勝出球隊】

資格賽A組由尼加拉瓜與中華隊搶下門票。 聯合新聞網
資格賽A組由尼加拉瓜與中華隊搶下門票。 聯合新聞網

資格賽A組：尼加拉瓜、中華隊

資格賽B組由哥倫比亞與巴西晉級正賽。 聯合新聞網
資格賽B組由哥倫比亞與巴西晉級正賽。 聯合新聞網

資格賽B組：哥倫比亞、巴西

2026經典賽共有20國參賽！截圖自FOX Sports: MLB X
2026經典賽共有20國參賽！截圖自FOX Sports: MLB X

【2026 經典賽分組與賽程】（）內數字為上屆排名

經典賽分組賽事地點。 截圖自WBC官方X
經典賽分組賽事地點。 截圖自WBC官方X

A組場地：波多黎各席然畢松球場（Hiram Bithorn Stadium）

波多黎各（6）、古巴（4）、加拿大（11）、巴拿馬（13）、資格賽晉級球隊

A組賽程。 聯合新聞網
A組賽程。 聯合新聞網

B組場地：美國休士頓美粒果棒球場（Minute Maid Park）

美國（2）、墨西哥（3）、義大利（8）、英國（15）、資格賽晉級球隊

B組賽程。 聯合新聞網
B組賽程。 聯合新聞網

C組場地：日本東京巨蛋

日本（1）、澳洲（7）、韓國（9）、捷克（14）、資格賽晉級球隊

C組賽程。 聯合新聞網
C組賽程。 聯合新聞網

D組場地：美國邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）

委內瑞拉（5）、多明尼加（10）、荷蘭（12）、以色列（16）、資格賽晉級球隊

D組賽程。 聯合新聞網
D組賽程。 聯合新聞網

【2026經典賽台灣轉播單位】

中華隊闖進2026經典賽正賽，期待重現「台式應援」。 美聯社
中華隊闖進2026經典賽正賽，期待重現「台式應援」。 美聯社

電視直播：待定

MOD直播：愛爾達體育台

網路直播：Hami Video、ELTA TV

WBC中華隊 經典賽

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