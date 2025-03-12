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經典賽／資格賽10星不只張育成 官網：看徐若熙投球誰還需要咖啡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟官網記者克萊爾迷上了中華隊徐若熙的投球。 聯合報系資料照
大聯盟官網記者克萊爾迷上了中華隊徐若熙的投球。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽兩組資格賽日前落幕，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）選出10位表現出色的選手，中華隊兩人上榜，除了一遇經典賽自動提升到另一層次的張育成外，「龍之子」徐若熙也被點名，有了他，美國球迷就不需要早晨咖啡。

張育成排名第六，文中提到：「張育成總在經典賽提升到不同層次，2023年獲選經典賽全明星隊後，張育成又一次在打擊區火力全開，幫助中華隊重返2026年正賽。」

張育成又一次在經典賽舞台上讓外媒印象深刻。 聯合報系資料照
張育成又一次在經典賽舞台上讓外媒印象深刻。 聯合報系資料照

張育成在本季賽事18打數敲出7安打，包括4支二壘打、1支全壘打，繳出打擊率0.389、上壘率0.450、長打率0.778、整體攻擊指數1.228，在一戰定生死的附加賽也有關鍵表現。

徐若熙排名第七，報導提到儘管中華隊陣中還有隸屬美職體系的林維恩、陳柏毓等人表現出色，「但當徐若熙站上投手丘，美國球迷可能不需要他們的早晨咖啡。」比喻光看徐若熙的投球，就足夠讓球迷提神。

文中提到徐若熙的直球可達98哩（約158公里），讓打者在打擊區感覺絕望，他的傷病史影響在中職的出賽局數，「但再多一些像這樣的表現，可能會有很多大聯盟球隊來電。」

WBC中華隊 經典賽

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