經典賽／ 卡仔、費仔「接電話」是什麼梗？網友喊「CT卡費」連線

台灣順利拿到2026年世界棒球經典賽（WBC）參賽資格，距離賽事開打不到一年，不少球迷已經期待中華隊明年組成最強陣容，在這項眾多大聯盟球星參與的國際賽事對戰拚搏。因為經典賽放寬血緣認定的特殊規則，台灣有望徵招卡洛爾（Corbin Carroll）與費爾柴德（Stuart Fairchild）兩位大聯盟頂尖外野手助陣，其中費爾柴德近兩週二度正面回應加入中華隊議題，願意「接電話」讓他聲量激增，反超原本球迷關注的卡洛爾，中華隊能否組成「CT卡費」連線，話題熱度持續不減。

「卡仔、費仔接電話」是什麼梗？起源與棒球網紅台南Josh有關

相較其他棒球國際賽事，由大聯盟主導的經典賽對球員代表該國參賽的資格認定寬鬆不少，根據規定，球員若父母之一擁有該國國籍，或是在該國出生、擁有永久居留權，即符合代表該國參賽的資格。中華隊雖在資格賽面對只有1位「純血球員」的西班牙陷入苦戰，挺過之後卻也有望在正賽徵招兩位媽媽是台灣人，符合參賽資格的大聯盟好手入陣，兩人分別是亞利桑那響尾蛇主戰外野手卡洛爾以及效力辛辛那提紅人的費爾柴德。

現年28歲的費爾柴德2021年登上大聯盟，隔年轉戰紅人隊獲得穩定出賽機會，24歲的卡洛爾則在2019年被響尾蛇隊首輪選中後，一直被球隊視作明日之星，2022年升上大聯盟用出眾表現站穩中外野位置，更曾登上百大新秀排行榜第一名。兩人目前都在大聯盟拚搏，卡洛爾明星級身手獲得更多關注，球迷使用「卡仔」、「費仔」稱呼這兩位擁有台灣血統的球星，取代較饒口的本名，是受到王建民、陳偉殷在大聯盟活躍時期，大家常以「建仔」、「殷仔」叫兩位台灣球星影響，融入台語更顯親切。

至於出現卡仔、費仔接電話的梗，來自2022年8月卡洛爾升上大聯盟之後，球迷看到他的好身手，開始討論台灣需要與他聯繫徵招一事，因同年棒球網紅「台南Josh」被前妻Amber家暴逃家轟動一時，Amber傳簡訊給Josh寫下「媽寶接電話」一詞變成網路梗，球迷將其延伸成「卡仔接電話」出現於卡洛爾討論串。3週後負責組訓的中職聯盟證實已聯絡卡洛爾經紀公司與所屬球團，不過「卡仔」接受《中央社》記者訪問卻表示「沒收到任何聯繫」，此舉讓球迷暴動，狂喊要卡仔趕快接電話，之後每當提及他的文章，常會出現「卡仔接電話」的留言，逐漸成為棒球迷熟知的網路梗。

費爾柴德兩度正面表態聲量暴漲 球迷期待中華隊擁有「CT卡費」

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

上屆2023年經典賽，卡仔與費仔都以備戰大聯盟球季為由，婉拒披上中華隊戰袍，台灣上月25日於經典賽資格賽（WBCQ）打敗西班牙，搶下晉級明年正賽門票後，兩人這次能否為台灣出征，再度成為球迷討論話題。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測「Stuart Fairchild」和「Corbin Carroll」近兩週聲量趨勢變化，卡洛爾聲量累積9,836筆，費爾柴德聲量則有13,688筆，費仔原先討論度明顯低於卡仔，近日聲量兩度明顯反超，與他近日被問到參與中華隊一事，都給出正面回應有關。

網友Yaung1003授權使用

2月27日，名叫「Yaung1003」的網友在PTT棒球版發文，分享他前往大聯盟春訓基地，與紅人隊費爾柴德見面互動的過程，網友詢問費仔「是否會想代表中華隊打明年經典賽」，得到費爾柴德給出「是的，我有這個打算」（Yes, that’s a plan）的回覆。費仔進一步表示，有關心資格賽和12強中華隊的表現，認為是一支非常有韌性的球隊，裡面有非常多優秀的打者，若能代表台灣參加經典賽，一定會把握機會全力以赴，還透露「母親一定會感到非常驕傲」。

費爾柴德首度正面表態有意願加入Team Taiwan，很快成為球迷討論話題，「看來費仔是會接電話的XD」、「費仔：可惡這個通話無法拒接」、「這就對了打什麼電話直接當面問就對了」、「提前部署幫忙徵召這還不推爆！」、「這算招募成功了嗎XDDD」。費仔當日聲量跟著大增累積1,601筆，超越連帶提到卡仔的1,098筆。

翻攝IG／stu_fairchild4

翻攝IG／stu_fairchild4

3月8日，《中央社》記者於球員休息室採訪費爾柴德，他對中華隊資格賽的成功感到興奮，也提及去年12強賽台灣奪冠是了不起的成就，「很期待『我們』在WBC會有什麼表現」。問及是否代表台灣參賽，費爾柴德沒有直接答應卻顯示強烈意願，他表示，「這是我想要做的事。但此刻，我還不想直接說YES，因為從現在到那時候，中間可能會有很多變數。我必須保持健康，我必須持續有好表現。如果一切如我所願，代表台灣會是一件很棒的事」。

對談中，費爾柴德透露去年中華隊總教練曾豪駒為籌組12強賽陣容，曾到匹茲堡拜訪他，那時才與台灣建立聯繫，至今中華職棒聯盟國際組長林建廷每個月都有與他問候、打招呼，希望未來有所進展。費仔首度在媒體面前正面表態，成為當天台灣棒壇大事，讓他單日聲量暴漲至7,570筆，明顯甩開卡仔的1,241筆。球迷陸續留言，「這大概就是等於點頭的意思了，超穩」、「費仔中外野第一棒，預定好了」、「會表態的基本上就是私底下都有去喬過了啦」、「CT卡費蒐集任務（1/2）」、「感恩費仔，再來就剩卡仔接電話了」。

「台美混血」費爾柴德有多強？MLB攻守數據如外野版張育成

YT／愛爾達體育家族 ELTA Sports

費爾柴德願意打中華隊讓他知名度一夕暴漲，為何台灣球迷如此期盼費仔加入，攤開他大聯盟4年生涯累計成績單，出賽數和打席與台灣至今擁有最多大聯盟出賽紀錄的「國防部長」張育成相當，兩人安打支數同為121支，張育成全壘打比費爾柴德多2支，不過打擊率、上壘率、長打率、被三振數、獲得保送數等數據，費仔全部略優於部長。

費仔目前效力紅人是隊中第4號外野手，防守總是拚盡全力守住每一球，去年球季在中外野沒收教士隊強打馬洽多（Manny Machado）全壘打的美技守備，甚至成為2024年大聯盟百大好球之一。擁有一雙快腿和優異防守判斷力的他加入中華隊，有望成為目前鎮守中外野的陳傑憲最強競爭者，對此「台灣隊長」表示，「會以不服輸的態度一起良性競爭」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年2月24日至2025年3月9日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Stuart Fairchild』、『Corbin Carroll』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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