經典賽／連2次失誤淚崩引關心 西班牙三壘手發文感謝台灣球迷

中華隊在世界棒球經典賽資格賽(WBCQ)以6:3擊敗西班牙,搶下正賽門票。比賽中西班牙三壘手恩卡納西昂(Wander Encarnacion)連2次暴傳成為勝敗分水嶺,他當場落淚,如今他似乎調整好心態,發文感謝台灣球迷。

比賽結束後,疑似有許多台灣網友到恩卡納西昂的IG留言,導致他將帳號設定為不公開。他重新公開帳號後,湧入不少台灣球迷留言鼓勵。

恩卡納西昂今天在Threads發文,「非常感謝你台北(Tranks you very much taipei)。」同時附上愛心、棒球、及兩國國旗符號,展現友好之意。

貼文已破10萬瀏覽和1萬愛心,台灣網友們紛紛留言稱讚他,有人表示希望恩卡納西昂能再回來台灣打球,恩卡納西昂用西文回應:「很快。」