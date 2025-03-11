經典賽／連2次失誤淚崩引關心 西班牙三壘手發文感謝台灣球迷

中華隊在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）以6：3擊敗西班牙，搶下正賽門票。比賽中西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）連2次暴傳成為勝敗分水嶺，他當場落淚，如今他似乎調整好心態，發文感謝台灣球迷。

比賽結束後，疑似有許多台灣網友到恩卡納西昂的IG留言，導致他將帳號設定為不公開。他重新公開帳號後，湧入不少台灣球迷留言鼓勵。

恩卡納西昂今天在Threads發文，「非常感謝你台北（Tranks you very much taipei）。」同時附上愛心、棒球、及兩國國旗符號，展現友好之意。

貼文已破10萬瀏覽和1萬愛心，台灣網友們紛紛留言稱讚他，有人表示希望恩卡納西昂能再回來台灣打球，恩卡納西昂用西文回應：「很快。」