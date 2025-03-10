經典賽／網友超神！2026東京巨蛋台灣應援購票全攻略先出爐

2026年世界棒球經典賽20支參賽球隊出爐後，各界都預期中華隊將分在東京巨蛋登場的C組，與日、韓、澳洲、捷克來對決，不論最終分組結果如何，在台灣網友高度期待下，有網友已制作明年經典賽東京巨蛋C組預賽購票攻略，讓不少想要前進東京巨蛋的粉絲都大為感動。

雖最後分組及賽程均未確認及公布，但專注日本旅遊的脆友，特別發文以Lawson Ticket外國人專區及2023年WBC經驗，預測個購票流程及方式，馬上受到不少關注；其中指出最關鍵的時間點應該是8月「外國人專區開放購票」，這位脆友還特別提醒三點，「持續關注Lawson Ticket官方網站」、「預先準備購票資料」、以及「追蹤WBC官方社群媒體」，這樣才能在第一時間搶到前進東京的門票。

如此完整預測購票流程，造福想要明年進東京看的的粉絲，為此，網友紛紛留言詢問細節，也特別感謝這位脆友的分享。