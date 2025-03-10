經典賽／盼健康出征WBC 陳傑憲想與大谷翔平、李政厚切磋合照
「台灣隊長」陳傑憲今天出席品牌代言活動，被問起美職大聯盟球星費柴德有意代表台灣拚戰WBC，陳傑憲期待競爭交流，盼再披上國家隊戰袍與欣賞的球星大谷翔平、李政厚切磋，也想合照。
中職統一7-ELEVEn獅隊外野手陳傑憲在去年底世界12強棒球賽打出亮眼成績，今年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）續任台灣隊長率隊拚戰、台灣順利搶下2026年經典賽（WBC）正賽門票。
陳傑憲今天出席品牌代言活動被問起美職辛辛那提紅人隊球星費柴爾德（Stuart Fairchild） 表態「代表台灣會是一件很棒的事」，陳傑憲表示，經典賽是世界棒球強度最高的比賽，也有很多大聯盟球員會參賽，費柴德若能加入代表隊當然很好，可以讓戰力更強。
陳傑憲也提到，希望今年可以保持健康、打出穩定成績，獲得教練團肯定，順利擠進明年經典賽的名單，期待與守備位置相同的費柴德競爭交流，也相信大家都會想要把握跟大聯盟選手交流的機會。
陳傑憲表示，明年經典賽台灣可能會碰到韓國、日本隊，期待跟欣賞的球星日籍好手大谷翔平、韓籍好手李政厚場上切磋，也笑說：「有機會希望可以和他們合照。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言