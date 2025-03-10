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經典賽／盼健康出征WBC 陳傑憲想與大谷翔平、李政厚切磋合照

中央社／ 台北10日電
台灣隊長陳傑憲。圖中央社提供
台灣隊長陳傑憲。圖中央社提供

「台灣隊長」陳傑憲今天出席品牌代言活動，被問起美職大聯盟球星費柴德有意代表台灣拚戰WBC，陳傑憲期待競爭交流，盼再披上國家隊戰袍與欣賞的球星大谷翔平、李政厚切磋，也想合照。

中職統一7-ELEVEn獅隊外野手陳傑憲在去年底世界12強棒球賽打出亮眼成績，今年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）續任台灣隊長率隊拚戰、台灣順利搶下2026年經典賽（WBC）正賽門票。

陳傑憲今天出席品牌代言活動被問起美職辛辛那提紅人隊球星費柴爾德（Stuart Fairchild） 表態「代表台灣會是一件很棒的事」，陳傑憲表示，經典賽是世界棒球強度最高的比賽，也有很多大聯盟球員會參賽，費柴德若能加入代表隊當然很好，可以讓戰力更強。

陳傑憲也提到，希望今年可以保持健康、打出穩定成績，獲得教練團肯定，順利擠進明年經典賽的名單，期待與守備位置相同的費柴德競爭交流，也相信大家都會想要把握跟大聯盟選手交流的機會。

陳傑憲表示，明年經典賽台灣可能會碰到韓國、日本隊，期待跟欣賞的球星日籍好手大谷翔平、韓籍好手李政厚場上切磋，也笑說：「有機會希望可以和他們合照。」

WBC中華隊 經典賽

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