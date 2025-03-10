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經典賽／費仔表態助拳 陳傑憲看外野卡位用不服輸態度良性競爭

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

陳傑憲連扛兩項國際賽事「台灣隊長」，都率隊完成任務，他也紅到出圈，持續通告滿檔，今天出席機車代言活動，談及2026年世界棒球經典賽中華隊可望獲得紅人隊台美混血費柴爾德（Stuart Fairchild）助陣，位置同屬外野手的他表示，會以不服輸的態度一起良性競爭。

結束經典賽資格賽任務後，陳傑憲回歸母隊統一獅隊，但因手腕傷情暫時於熱身賽高掛免戰牌，也讓邊牧屬性的他心情不太美麗，坦言最近的挫折就是無法上場，「讓我在休息室或傷兵名單，這個挫折會比較大一點，我還是比較喜歡在場上跑動。」

中華隊放眼明年正賽，近日由於費柴爾德表態願意助陣中華隊而掀起台灣球迷熱議，陳傑憲被問到位置重疊，如何看待外野競爭，他表示，「經典賽是最強國際賽事，台灣一定要選最強陣容，他們層級真的比較高，他們來的話，我會努力擠上名單，以不服輸的態度和他們競爭，互相競爭才有好成績，大家都是為台灣作出貢獻。」

WBC中華隊 經典賽

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