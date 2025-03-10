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經典賽／楚奧特參戰2026就等一通電話 「有來問就會打」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「美國隊長」楚奧特願參戰2026年經典賽。」 路透社
「美國隊長」楚奧特願參戰2026年經典賽。」 路透社

2026年世界棒球經典賽一年後登場，上屆「美國隊長」、天使隊球星楚奧特（Mike Trout）表態參戰，他說目前尚未接到任何徵詢，「但如果他們問我，我就會在那兒。」

2023年經典賽上演美日爭霸，大谷翔平9局登板救援為比賽掀起最後高潮，面對當時仍是天使隊友的楚奧特飆出再見三振，成為全球熱播畫面。

經典賽資格賽近期落幕，20支球隊全數底定，楚奧特也在近日被問到再戰經典賽的意願，而他表示，「我在2023年留下很棒的回憶，我計畫要再次參戰，目前還沒有聽到任何消息，沒人詢問過我這件事，但如果他們問了，我就會在那裡（經典賽）。」

他也再次被問到當時與大谷的對決，楚奧特說：「那是大家都想看的投打對戰，顯然結果不是我想要的，期待看看下次碰到會發生什麼事。」去年首度在敵營看大谷翔平的賽季表現，楚奧特說：「他打出驚人的球季，觀看他、關注他的比賽很有意思，所有人都知道他的能力，但能夠持續繳出那樣的數字還是相當驚人。」

WBC中華隊 經典賽

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