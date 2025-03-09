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經典賽／預測2026中華隊 周思齊全都想贏：前進邁阿密

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「周董」周思齊今天出席「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」講座。記者蘇志畬／攝影
「周董」周思齊今天出席「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」講座。記者蘇志畬／攝影

「周董」周思齊今天出席「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」講座，被問到明年中華隊對日本隊的成績預測，周思齊展現「我全都要」的態度，無論對哪隊都想要贏球。

前職棒球員周思齊與作家朱宥任、資深球評曾文誠今天在國家圖書館舉辦講座，談論《站上顛峰的武士》、《棒球球探入門全書》兩本新書，由於前書講述2023年日本隊奪冠之路，曾文誠犀利提問兩位作者對於2026年中華隊對日本隊的預測。

朱宥任思考了一下後理性回應：「我們預賽可能還是會抓放，最好的投手會壓韓國，再來澳洲、捷克。」但他也相信如果晉級後再對上日本，一定會派出最好的王牌投手。

而周思齊則不照牌理出牌，「棒球就是要不理性的，我們要打敗澳洲、打敗捷克、打敗日本、打敗韓國，前進邁阿密！」最後補上一句「好不好？」瞬間炒熱全場氣氛。

曾文誠也提供自己的預測，認為可能會交給古林睿煬先發對上日本，「或許他在日本投了一年，對方對他會很熟悉，但我知道他非常想為國家隊投大比賽，只是這幾次有些狀況，我預期他投得話，會很不錯。」

棒球作家朱宥任今天出席「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」講座。記者蘇志畬／攝影
棒球作家朱宥任今天出席「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」講座。記者蘇志畬／攝影
資深球評曾文誠今天出席「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」講座。記者蘇志畬／攝影
資深球評曾文誠今天出席「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」講座。記者蘇志畬／攝影

WBC中華隊 經典賽

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