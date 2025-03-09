經典賽／費爾柴德想打中華隊 周思齊喊讚：台灣棒球進步

美國職棒紅人隊台裔外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）表態有意參加中華隊，「周董」周思齊今天在新書座談會「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」上也被問到此題，他認為這代表台灣棒球在進步，但也點出還有一件事沒做到。

台美混血的費爾柴爾德日前受訪時談到，2026年經典賽若能代表台灣「會是一件很棒的事」，中華隊目前尚未進入組訓階段，但從去年12強備戰時，中華職棒就已經持續與旅外華裔球員保持聯繫，12強總教練曾豪駒也曾與費爾柴爾德會面。

「當然希望越來越多華裔或台裔來為台灣打球，代表跟國際接軌。」前職棒球員、現任亞洲棒壘球總會會長特助周思齊在新書座談會被球迷問到這題時表示，這代表台灣棒球在進步中。

不過周思齊也點出，除了已經知名的球員外，還有很多人可以尋找，「包含在美國念大學的球員、獨立聯盟的球員，還有在美國的教練，這是別人已經開始做的，我們一直沒有在做。」

而中華隊今年在經典賽資格賽拿下門票，周思齊也在現場見證，他表示，自己當下的棒球魂也有被喚醒，「打這麼久的球，穿上西裝就要假裝不喜歡棒球是不可能。」雖然希望自己在場上，但實際上他也打了一下廣告，「5月世壯運我也有打，重溫舊夢一下啦，可能強度沒那麼高，一群老人在打棒球。」