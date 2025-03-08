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經典賽／費爾柴德有意代表中華隊 中職：決定權在總教練

中央社／ 台北8日電
紅人台裔外野手費爾柴德表態經典賽願打中華隊，中職秘書長楊清瓏回應，是否納入考量要看總教練想法。 法新社
紅人台裔外野手費爾柴德表態經典賽願打中華隊，中職秘書長楊清瓏回應，是否納入考量要看總教練想法。 法新社

台美混血美職球星費爾柴德今天談起2026年經典賽表示，「代表台灣會是一件很棒的事」。中職秘書長楊清瓏回應，是否納入考量要看總教練想法，但會持續與旅外華裔球員保持聯繫。

2023年世界棒球經典賽（WBC）組訓時，就有聯繫兩名具台灣血統的旅美好手，包括亞利桑那響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）和辛辛那提紅人隊的費爾柴德（Stuart Fairchild），但兩人當時為拚大聯盟名單，透過經紀公司婉拒，表示未來若有機會也願為台灣效力。

去年為了備戰世界12強棒球賽，中華隊總教練曾豪駒也曾赴美觀察旅外球員狀況，費爾柴德今天受訪也提及，去年曾與曾豪駒在匹茲堡見面、建立聯繫，並與中華職棒國際組人員保持聯絡。

費爾柴德被問起是否有意願代表台灣拚戰2026年經典賽，先表示中間可能會有很多變數，必須保持健康、持續有好表現，「如果一切如我所願，代表台灣會是一件很棒的事。」

中華職棒秘書長楊清瓏接受中央社記者訪問表示，明年經典賽是否會將費爾柴德放入考量名單內，首要條件是總教練個人的看法和評估，也提及聯盟國際組會持續與目前在美職效力的華裔球員保持聯繫。

先前中職會長蔡其昌表態，希望曾豪駒續掌明年經典賽兵符，楊清瓏表示，曾豪駒從世界12強棒球賽到經典賽資格賽帶隊打出好成績，聯盟立場當然希望他續任，但曾豪駒說要先休息一下再說，「目前就等豪駒的回覆。」

WBC中華隊 經典賽

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