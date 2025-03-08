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經典賽／想多認識台灣文化 費爾柴德：希望人們可以接納我

中央社／ 鳳凰城7日專電
美國職棒台美混血球星費爾柴德表態2026經典賽（WBC）願效力中華隊，媽媽雖然是台灣人，但他還沒來過台灣。 路透
美國職棒台美混血球星費爾柴德表態2026經典賽（WBC）願效力中華隊，媽媽雖然是台灣人，但他還沒來過台灣。 路透

美國職棒台美混血球星費爾柴德表態2026經典賽（WBC）願效力中華隊。在美國長大的他表示，想多認識台灣文化，經典賽正是機會，「就像美夢成真，希望人們可以接納我」。

28歲的費爾柴德（Stuart Fairchild）來自華盛頓州的西雅圖，目前效力美國職棒大聯盟辛辛那提紅人隊。他今天在春訓基地的球員休息室，接受中央社訪問，談到母親的台灣背景。

費爾柴德說，媽媽在台灣出生，12歲移民到美國，後來都沒有回去台灣，「我們一直有討論想去台灣旅行，但沒有適合的機會，這確實是我們未來想做的事，也許明年有機會，看看能不能成行」。

2026年經典賽，台灣隊可能在東京巨蛋比賽，但費爾柴德若加入台灣隊，仍有機會到台灣集訓，回到母親的家鄉一遊。他表示：「如果真是這樣，那絕對是美夢成真，我一直都想要去台灣」。

費爾柴德說，媽媽廚藝很好，但家裡其實沒有延續太多台灣文化。他說，媽媽移居美國之後，一直很努力學英文、融入環境，她在家裡也很少說中文，現在已經不太會說中文。

費爾柴德期待，藉由經典賽的機會，更認識台灣，「我希望人們可以接納我，教我認識台灣文化」。

儘管對台灣文化認識不多，但費柴德關注台灣棒球，對球迷的熱情印象深刻，知道台灣隊在去年12強奪冠、WBC資格賽表現出色。他說，台灣有許多棒球人才，希望棒球這項運動在台灣持續發展。

WBC中華隊 經典賽

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