經典賽／台裔費爾柴德表態想打中華隊：看看我們有什麼表現

美國職棒台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）今向中央社表態，2026年經典賽（WBC）願效力中華隊，懷抱期待說「看我們在WBC能有什麼表現」，似乎已把自己納入台灣隊一員。

經典賽不同於奧運或其他國際賽，對國家隊組成的選手資格較為寬鬆。費爾柴德母親來自台灣，他具資格代表中華隊參賽。

費爾柴德今年28歲，在辛辛那提紅人隊擔任外野手，腳程飛快、守備有如拚命三郎，經常上演驚人美技，敬業態度受到球迷喜愛。現在正值大聯盟春訓，費爾柴德今天在訓練基地的球員休息室受訪。

被問到，是否考慮代表台灣參加WBC？費爾柴德明確表達意願，但仍謙虛地保留彈性。

他說：「我認為，這是我想要做的事。但此刻，我還不想直接說YES，因為從現在到那時候，中間可能會有很多變數。我必須保持健康，我必須持續有好表現。如果一切如我所願，代表台灣會是一件很棒的事。」

訪談中，他聊到台灣棒球的進步，關注中華隊在12強、WBC資格賽表現優異，甚至用「我們」相稱，似乎把自己納入台灣隊一員。

談到對台灣的印象，費爾柴德想到的是棒球，「台灣對棒球有巨大的熱情，非常關心賽事，看到中華隊在資格賽的成功，我感到很興奮。」他也提到，去年世界12強賽，許多隊伍實力堅強，台灣能奪冠「真是非常了不起」。他接著說：「看看我們在WBC能夠有什麼表現。」

費爾柴德說，去年與台灣隊總教練曾豪駒在匹茲堡見面，因那一次而建立聯繫，中華職棒國際組長林建廷與他保持聯絡，幾乎每個月都會向他問候。

亞利桑那響尾蛇球星卡洛爾（Corbin Carroll）跟費爾柴德有一樣的背景，同樣來自華盛頓州的西雅圖，母親都來自台灣。兩人交情不錯，2020年、2021年的休賽季期間曾經一起訓練。

不少球迷期待卡洛爾也能為台灣效力，費爾柴德說，還沒有跟卡洛爾談過WBC，但卡洛爾跟他是朋友，如果可以一起效力台灣隊，那一定很有趣。他說，台灣有許多優秀的球員，期待看到台灣棒球持續成長。