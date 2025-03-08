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經典賽／願代表中華隊！紅人台裔費爾柴德：一定很棒

聯合新聞網／ 綜合報導
效力紅人的台裔外野手（Stuart Fairchild）表態願意為中華隊打經典賽！ 法新社
效力紅人的台裔外野手（Stuart Fairchild）表態願意為中華隊打經典賽！ 法新社

中華隊好消息，球迷期待的大聯盟援軍有望成真，效力紅人的台裔外野手（Stuart Fairchild）表態願意為中華隊打經典賽

大聯盟為了推廣棒球，經典賽的國籍規定相當寬鬆，只要父母擁有該國國籍、或是在代表國出生都可以參賽，因此剛在台灣打完的Ａ組經典賽資格賽，才會發生西班牙全隊只有一個西班牙國籍球員的狀況。中華隊就曾在2023年經典賽邀請響尾蛇隊混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）與紅人的費爾柴德參賽，不過兩人當時都以要專心備戰大聯盟春訓婉拒，但也不把話說死，均表示未來仍有機會代表台灣。

如今傳來好消息，據中央社報導，費爾柴德比卡洛爾先表態，明年願為中華隊打經典賽，他在受訪時說：「如果一切順利，能加入台灣隊，絕對是一件很棒的事。」

目前28歲的費爾柴德是在2017年選秀會第二輪被紅人挑中，2020年被交易至響尾蛇，並於2021年登上大聯盟，但2022年並不順遂，先後嚐到3度DFA滋味，輾轉效力水手與巨人，最後再被當初看中他的紅人回收，過去2年逐漸獲得上場機會，上季出賽94場打擊率為0.215，另有8轟、30打點與13次盜壘。

WBC中華隊 經典賽

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