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經典賽／記取對中華隊教訓 日本武士隊破例秋訓適應新規
世界棒球經典賽將在明年3月舉行，剛結束強化試合的日本武士隊，預計破例舉行秋訓，記取世界12強棒球賽與中華隊對戰的經驗，要提前適應投球計時、壘包加大等新賽制。
上屆經典賽前日本隊也曾舉行集訓，但著重開打前的隊內配合，在前一年秋天舉辦前所未有，一方面也是準備11月要舉辦的強化試合，監督井端弘和指出，集訓名單會以經典賽的候選人組成，不過在大聯盟的球員不會加入，而是以日職本土選手為主。
經典賽將引入美職規範，包含投球計時、壘包加大、限制牽制次數、禁止內野極端布陣等，另外還有突破僵局制，都需要提前演練。
日職目前沒有投球計時規範，日本媒體也指出，去年12強賽就啟用壘上無人投球限制20秒，結果第二次對上中華隊時，先發投手早川隆久就因違規受罰，進而打亂投球節奏，出現7次保送。
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