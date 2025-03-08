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經典賽／20隊出爐 巴西獲最後門票

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
巴西隊以六比四擊敗德國隊，搭上明年世界棒球經典賽末班車，球員在場中狂歡慶祝。（法新社）
巴西隊以六比四擊敗德國隊，搭上明年世界棒球經典賽末班車，球員在場中狂歡慶祝。（法新社）

明年世界棒球經典賽最後一張門票發出，資格賽Ｂ組決一死戰的附加賽，由兩支傳統足球強權廝殺，巴西隊以六比四擊敗德國隊，相隔十三年重返正賽，巴西隊四屆資格賽元老雷吉納多說，「這不只是對我意義重大，對我的國家、巴西國民來說也是一樣」。

資格賽從第三屆首度舉辦，巴西隊已連續四屆從資格賽打起，過去僅在二○一三年成功挺進正賽，接下來在一七年、廿三年都闖關失利。今年捲土重來，附加賽與德國隊交手，雖然一開賽就掉分，但德國隊的守備狀況不斷，給予巴西隊追分契機，小畢謝特兩支挑戰游擊方向的滾地球都成功穿越防線，進帳兩分打點。

卅四歲老將雷吉納多四屆資格賽全數參與，也因此累積廿六支安打為資格賽史上第一，他說刺激全隊的念頭，就是「希望今天能為巴西幹大事」，如願盼到巴西隊重返正賽，對當地棒球意義重大。

資格賽至此落幕，Ａ組由尼加拉瓜、中華隊晉級，Ｂ組由哥倫比亞、巴西隊拿到門票，廿支參賽球隊全數出爐，四支資格賽晉級球隊將分到哪組有待賽會正式公布。但中華隊前進東京巨蛋舉辦的Ｃ組幾乎已是各國共識，將與日本、南韓、澳洲、捷克隊同組競爭。

捷克隊總教練哈丁表示，由於經典賽主辦方為大聯盟，商業考量之下，可預期中華隊分在亞洲戰場會吸引最多觀眾進場、刺激最大商機，捷克隊已有心理準備將進入艱難的分組，迎戰資格賽隊伍卻是十二強冠軍球隊的狀況。

捷克隊已經提前展開備戰，昨天啟程前往美國佛州，將與美國職棒小聯盟球隊進行五場比賽，也趁此行接洽具備捷克血統的美職選手。

WBC中華隊 經典賽

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