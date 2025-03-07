經典賽／心裡有譜C組會有中華隊 捷克教頭太誠實：私心想打中國隊

資格賽4張門票底定，2026年世界棒球經典賽20支參賽球隊出爐，中華隊被預期將分在東京巨蛋登場的C組，就連C組對手捷克隊也有心理準備，總教練哈丁（Pavel Chadim）就表示大聯盟在商言商，台灣分在亞洲會有最大票房效益，捷克將做好準備迎戰。

A組資格賽由尼加拉瓜、中華隊出線，B組則由哥倫比亞、巴西隊晉級，4支球隊將分在哪組有待大聯盟正式公布，但一般預料中華隊將進入C組，與日本、南韓、捷克、澳洲隊同組競爭。

捷克在2023年經典賽首度與會，打出令各界尊敬的比賽內容，包括大谷翔平對他們都是滿滿讚揚；備戰2026年經典賽，捷克野心勃勃，接下來7天將在美國佛州與小聯盟球隊進行5場比賽，已在為明年賽事磨刀，也要趁機接洽可用之兵。

哈丁表示，捷克隊2023年首度參與經典賽表現出色，去年11月進行交流賽的中華隊、日本隊最終成為12強決賽隊伍，也讓捷克獲得越來越多關注，他也希望可以藉此讓更多與捷克有血緣關係的選手想要加入球隊。

捷克鎖定的對象包括目前效力金鶯隊體系的瓦維拉（Terrin Vavra）、光芒體系的瑟梅克（Ryan Cermak）等人，哈丁將利用這趟佛州行與他們碰面，了解他們對加入捷克隊的想法，他笑說：「他們都有捷克母親，我覺得應該是因為捷克女人很漂亮吧！」

捕手瑟文卡（Martin Cervenka）在去年與中華隊的交流賽敲出兩分砲，對於出戰明年經典賽也保持高度興趣，他也提到，捷克以往不被看好，像是2023年中國大陸隊就低估了捷克隊的戰力，但相信有了上屆經驗，各隊碰上捷克都會更加謹慎。

哈丁在資格賽尚在進行時被問到想在C組碰到哪位資格賽對手，像是吃了誠實豆沙包，「我個人是傾向中國，看他們在亞利桑那（資格賽）的表現，我覺得這會讓捷克有比較好的機會在接下來幾年續留正賽行列，但不管是碰上誰，有機會與世界上最好的選手們對戰，我們都會視為榮耀。」