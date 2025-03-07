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經典賽／巴西晉級慶祝有「阿北」亂入！賽會官方：Manny就是Manny

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
巴西隊收下2026年世界棒球經典賽最後一張門票，曼尼．拉米瑞茲不僅在看台上嗨，還在比賽結束一瞬間就衝進場內，參與巴西慶祝，讓賽會官方X都哭笑不得表示。圖截自X
巴西隊收下2026年世界棒球經典賽最後一張門票，曼尼．拉米瑞茲不僅在看台上嗨，還在比賽結束一瞬間就衝進場內，參與巴西慶祝，讓賽會官方X都哭笑不得表示。圖截自X

巴西隊在B組資格賽附加賽以6：4擊敗德國隊，收下2026年世界棒球經典賽最後一張門票，曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）不僅在看台上嗨，還在比賽結束一瞬間就衝進場內，參與巴西慶祝，讓賽會官方X都哭笑不得表示，「Manny就是Manny。」

曼尼為大聯盟生涯555轟重砲，不僅是大聯盟傳奇打者，也曾效力中華職棒義大犀牛隊，為台灣球迷所熟知，他的19歲兒子盧卡斯．拉米瑞茲（Lucas Ramirez）因母親為巴西籍，這次披上巴西戰袍出戰資格賽。

曼尼衝進場內，參與巴西慶祝。圖截自X
曼尼衝進場內，參與巴西慶祝。圖截自X

盧卡斯今天在附加賽4打數敲出2安打、挹注1分打點，此行共出賽3場，合計13打數敲出5安打，打擊率3成85。

B組賽事於美國亞利桑那州土桑舉辦，曼尼全程都在看台上為兒子應援，堪稱最強選手家長，今天在巴西擊敗德國賽後，選手們在場上圍成一圈慶祝，還有一位穿著便服、一頭髒辮的「阿北」混在裡面，跟著選手一起舉手、一起跳躍。

WBC中華隊 經典賽

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