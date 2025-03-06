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經典賽／從邊緣到站穩腳步！孫易磊發文告白中華隊

聯合新聞網／ 綜合報導
孫易磊在資格賽殊死戰表現亮眼，沈澱一週後發文感性告白。 中央社
孫易磊在資格賽殊死戰表現亮眼，沈澱一週後發文感性告白。 中央社

日前經典賽資格賽中華隊與西班牙進行殊死決戰，最終以6：3勝出，闖進正賽。而在比賽中途中繼上陣的20歲小將孫易磊繳出好投，霸氣怒吼的模樣令人印象深刻，而昨日他也發文，道出旅程心聲。

孫易磊在7局接替徐若熙登板，雖然投出保送以及被打出德州安打，但他仍臨危不亂，連飆2K化解危機，退場時大聲怒吼，讓球迷見識到他的實力，而第8局孫易磊續投也未失分，成功交棒給第9局登板關門的曾峻岳，鎖定勝局。

而昨日孫易磊在社群平台上發表晉級之路的心得：「過了一個禮拜終於有時間好好發文了，很喜歡這裡沒有言語可以形容，從邊緣到站穩腳步只有我們可以知道一切的過程，謝謝這28人以及所有後勤人員，能碰觸這份壓力是我的榮幸。接下來的日子再麻煩各位一起變更強了！」

孫易磊今年20歲，畢業於穀保家商，2023年與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊簽下育成合約，背號196號，最快球速來到157公里。

WBC中華隊 孫易磊 經典賽

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