經典賽／「大巨蛋走一遍紓壓」沙子宸自責沒能多撐幾局

台灣投手沙子宸返美投入運動家隊春訓，他接受中央社訪問，回顧經典賽資格賽說，「一定會自責，遺憾沒能多撐幾局，但我知道我已經盡力，逞強不會幫到球隊。」

10天之前，沙子宸在經典賽（WBC）資格賽的關鍵戰役先發，在中華隊沒有退路的處境下，他頂住壓力，在台北大巨蛋的4萬名主場觀眾面前繳出好投，前2局六上六下。

沙子宸在一個星期之前返美，展開今年球季的春訓，在小聯盟體系近百名投手裡，繼續力爭上游。他去年效力運動家小聯盟1A球隊。

沙子宸今天接受中央社訪問，回顧經典賽資格賽表現，自認經過這場大戰役，自己的抗壓力變強了，「這兩年在美國投球，觀眾都不多，在台灣4萬人面前投球，那個壓力非常不一樣。」

沙子宸回憶，第一天踏進大巨蛋，「就算還沒有上場，光是看到這麼多球迷，就已經開始緊張了」。後來他找到紓壓方式，「徹底把大巨蛋走一遍」。

沙子宸說，不只是比賽場地，就連觀眾席，他都從頭到尾、徹徹底底把大巨蛋走過一遍，「先把整個大巨蛋欣賞過一遍，看完一遍心情就緩和許多。」

他告訴自己「再多的觀眾，就是這4萬個位子。坐滿了，就開始比賽了」，慢慢學會把觀眾席上的聲音當作自己的助力。

回顧資格賽表現，沙子宸前2局都讓對手三上三下，但第3局因為小腿抽筋，被迫提前退場。

沙子宸說，一定會覺得遺憾，自責沒能多撐幾局，但他自認已經盡力，如果繼續逞強，讓對方保送上壘、堆壘包，反而不會幫到球隊，因此他發現身體有狀況的時候，就馬上向教練團與防護員反應。

沙子宸為了資格賽做了充分準備，在休賽季調整訓練方式，加強投球機制的穩定，收到明顯成效，也飆出生涯最快球速152公里。他說希望能帶著這次的經驗，在新球季有好的開始。