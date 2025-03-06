又忘了？2026棒球經典賽倒數365天「海報曝光」 台灣球員又不見人影

世界棒球經典賽將在2026年3月登場，中華隊在A組中以第二名的資格打進正賽，加上中國大陸隊在資格賽B組吞下三連敗，讓中華隊有望前進東京，今天官方也釋出了倒數365天的宣傳海報，但網友仔細一看，發現又再次不見台灣球員。

網友在臉書社團「爆廢公社」貼出世界棒球經典賽的倒數365天宣傳海報，寫著「沒有台灣球員？」，可見海報中的C位是號稱棒球怪物的大谷翔平，另外還有來自美國等其他國家的球員，讓人回想起去年12強比賽的宣傳海報中，也是不見台灣球員。

不過不少網友看完不覺得意外，直呼「這些都是MLB的明星球員」，也認為「上面球員一年薪資加起來能養中職20年」、「台灣現在有哪位球員大咖到可以放上那張海報」、「這些人都在MLB打球，台灣現在有誰？」、「WBC是大聯盟主辦的，基本上會以MLB的現役明星球員來做宣傳」。

但也有人覺得「12強也沒有啊，結果咧」、「這是未晉級球隊名單」、「不錯喔，這次應該有機會了」、「看來又要冠軍了」、「拿冠軍就會改圖了」、「沒有的是第一名」、「強者台灣總是孤單的，我們要慢慢習慣這種感覺」、「韓國也沒有啊」。

明年經典賽四張門票由兩組資格賽決定，A組由尼加拉瓜與中華隊出線，B組由三連勝的哥倫比亞獲得一席，德國與巴西則將進行附加賽爭最後一席。三連敗的中國大陸隊確定被淘汰。根據中華棒球協會消息，中華隊有望被分至日本隊所在的C組，並於東京巨蛋出賽，避免長途旅程及時差影響。中華隊需爭取小組前兩名，才能晉級並飛往美國，繼續向八強前進。