快訊

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

中國留英博士下藥性侵，受害者恐超過50人

聽新聞
0:00 / 0:00

又忘了？2026棒球經典賽倒數365天「海報曝光」 台灣球員又不見人影

聯合新聞網／ 綜合報導
世界棒球經典賽的倒數365天宣傳海報又不見台灣球員。圖／取自爆廢公社
世界棒球經典賽的倒數365天宣傳海報又不見台灣球員。圖／取自爆廢公社

世界棒球經典賽將在2026年3月登場，中華隊在A組中以第二名的資格打進正賽，加上中國大陸隊在資格賽B組吞下三連敗，讓中華隊有望前進東京，今天官方也釋出了倒數365天的宣傳海報，但網友仔細一看，發現又再次不見台灣球員。

網友在臉書社團「爆廢公社」貼出世界棒球經典賽的倒數365天宣傳海報，寫著「沒有台灣球員？」，可見海報中的C位是號稱棒球怪物的大谷翔平，另外還有來自美國等其他國家的球員，讓人回想起去年12強比賽的宣傳海報中，也是不見台灣球員。

不過不少網友看完不覺得意外，直呼「這些都是MLB的明星球員」，也認為「上面球員一年薪資加起來能養中職20年」、「台灣現在有哪位球員大咖到可以放上那張海報」、「這些人都在MLB打球，台灣現在有誰？」、「WBC是大聯盟主辦的，基本上會以MLB的現役明星球員來做宣傳」。

但也有人覺得「12強也沒有啊，結果咧」、「這是未晉級球隊名單」、「不錯喔，這次應該有機會了」、「看來又要冠軍了」、「拿冠軍就會改圖了」、「沒有的是第一名」、「強者台灣總是孤單的，我們要慢慢習慣這種感覺」、「韓國也沒有啊」。

明年經典賽四張門票由兩組資格賽決定，A組由尼加拉瓜與中華隊出線，B組由三連勝的哥倫比亞獲得一席，德國與巴西則將進行附加賽爭最後一席。三連敗的中國大陸隊確定被淘汰。根據中華棒球協會消息，中華隊有望被分至日本隊所在的C組，並於東京巨蛋出賽，避免長途旅程及時差影響。中華隊需爭取小組前兩名，才能晉級並飛往美國，繼續向八強前進。

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

MLB／莊陳仲敖運動家農場排名第30 優異控球+先發特質被看好

經典賽／水谷瞬開轟致敬熱男 新庄剛志：讓他穿日本隊球衣打球

經典賽中華隊違規遭重罰 中職危機處理簡直是「公關災難」

經典賽／中國遭淘汰 會內賽中華隊高機率與日韓同組

相關新聞

又忘了？2026棒球經典賽倒數365天「海報曝光」 台灣球員又不見人影

世界棒球經典賽將在2026年3月登場，中華隊在A組中以第二名的資格打進正賽，加上中國大陸隊在世界棒球經典賽資格賽B組吞下三連敗，讓中華隊有望前進東京，今天官方也釋出了倒數365天的宣傳海報，但網友仔細一看，發現又再次不見台灣球員。

經典賽／中華隊有望前進東京對決日韓 遇地獄賽程

中國大陸隊在世界棒球經典賽資格賽Ｂ組吞下三連敗，其中兩場提前結束，中斷連續五屆晉級會內賽紀錄，而確定搶下門票的中華隊有望...

經典賽／中國遭淘汰 會內賽中華隊高機率與日韓同組

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事目前中國隊已確定出局，在正式會內賽少1支亞洲球隊情況下，讓台灣隊在明年與日本、韓...

經典賽／唯一資格賽四朝元老打擊率破5成 外媒讚巴西老將：傳奇

巴西隊今天在經典賽資格賽（WBCQ）以12：2打爆中國大陸，生涯第4度參賽的34歲老將雷吉納托（Leonardo Reginatto）又有安打，他生涯在WBCQ打擊率高達5成32。 雷吉納托今天

經典賽／哥倫比亞扣倒德國 3連勝強勢晉級會內賽

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事，哥倫比亞今天開場即一路領先，7局10比0「扣倒」德國，拿下3連勝，以B組第一名...

經典賽／中國遭巴西扣倒無緣會內賽 大聯盟官網：沒太多戲劇性

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事，中國大陸今天7局遭到巴西12比2「扣倒」，苦吞3連敗淘汰，這是中國首度無緣會內賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。