經典賽／中華隊有望進東京 遇地獄賽程

中國大陸隊在世界棒球經典賽資格賽Ｂ組吞下三連敗，其中兩場提前結束，中斷連續五屆晉級會內賽紀錄，而確定搶下門票的中華隊有望前進東京，要面對「四連戰」、「晚接午」的考驗。

明年經典賽四張門票透過兩組資格賽決定，Ａ組由尼加拉瓜、中華隊搶下，Ｂ組則由三連勝的哥倫比亞取得另一張，德國與巴西將進行附加賽爭奪最後一張，三連敗的大陸確定遭到淘汰。

大陸昨天對上巴西隊推出王翔先發，沒解決任何一人就失三分退場，接替的投手也未能穩住陣腳，第一局就丟掉六分；雖然打線在二局、五局上各得一分，然而巴西前三局猛攻十一分，七局下拉開到十分差提前收工。

大陸三場比賽分別是二比十二不敵德國隊扣倒、一比八敗給哥倫比亞隊，再以二比十二輸給巴西，自首屆經典賽以來，第一次無法參加會內賽。

中華隊搶下經典賽門票後，根據中華棒球協會收到的消息，有望分到日本隊所在的Ｃ組賽程，在東京巨蛋出賽可避免長途旅程、時差因素，要與四支敵隊爭取前兩名的八強資格，才能再飛往美國。

賽程將是一大考驗，就目前公布資訊來看，資格賽晉級的隊伍都要面對四連戰，中華隊若分在Ｃ組將從明年三月五日起連續四天連戰澳洲、日本、捷克、南韓隊。

日本隊出賽皆安排在晚場，代表中華隊面對日本後，隔天對戰捷克將是晚場接午場，上屆經典賽中華隊在「晚接午」後以一比七輸給古巴隊，今年資格賽Ａ組「晚接午」的西班牙、南非隊也都輸球。