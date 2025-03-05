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經典賽／中國遭淘汰 會內賽中華隊高機率與日韓同組

中央社／ 台北5日電
中國在WBCQ提前被淘汰。 截圖自WBSC官方X
中國在WBCQ提前被淘汰。 截圖自WBSC官方X

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事目前中國隊已確定出局，在正式會內賽少1支亞洲球隊情況下，讓中華隊在明年與日本、韓國同組機率更高，有機會遇到日本球星大谷翔平。

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月進行，共有20支隊伍，分為A、B、C、D共4組，1組5隊進行預賽，各組取前2名晉級在美國進行的複賽。目前C組有澳洲、捷克、日本及韓國隊，最後還有1支資格賽晉級的球隊，目前分組尚未正式公布。

WBCQ日前已結束A組賽事，由尼加拉瓜、中華隊晉級會內賽；B組則是進行中，目前中國隊已遭到淘汰，確定會內賽會少1支亞洲球隊。

考慮到大聯盟票房、加上地理位置等考量，日本、韓國世仇同組，再加上中華隊於去年11月的世界12強棒球賽奪下冠軍，若台日韓3隊同組無疑話題性滿滿，因此中華明年被分在C組相當有機會，若被分在東京巨蛋舉行的C組賽事，就有機會上演對決大谷翔平的戲碼。

WBC中華隊 經典賽

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