經典賽／唯一資格賽四朝元老打擊率破5成 外媒讚巴西老將：傳奇
巴西隊今天在經典賽資格賽（WBCQ）以12：2打爆中國大陸，生涯第4度參賽的34歲老將雷吉納托（Leonardo Reginatto）又有安打，他生涯在WBCQ打擊率高達5成32。
雷吉納托今天擔任第3棒三壘手，首打席就敲出帶有打點的安打，幫助球隊先馳得點。他本場比賽2打數1安打，有1保送，進帳1打點，跑回2分。
古巴記者羅梅洛（Francys Romero）發文指出，雷吉納托是唯一參加過4次WBCQ的球員，且13場出賽都有敲安，總計47打數25安打，打擊率5成32，堪稱WBCQ傳奇。
雷吉納托沒有打過大聯盟，小聯盟最高層級到3A，去年在墨西哥聯盟和委內瑞拉冬季聯盟打球。
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