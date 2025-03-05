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經典賽／哥倫比亞扣倒德國 3連勝強勢晉級會內賽
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事，哥倫比亞今天開場即一路領先，7局10比0「扣倒」德國，拿下3連勝，以B組第一名的成績晉級明年會內賽。
B組賽事在美國亞利桑那州土桑市（Tucson）舉行，哥倫比亞、德國、中國和巴西4隊爭取2026年經典賽會內賽最後兩張門票。中國稍早7局遭到巴西12比2「扣倒」，苦吞3連敗淘汰。
哥倫比亞開場即展開猛攻，拉米雷斯（HaroldRamirez）率先擊出安打，將隊友阿洛尤（MichaelArroyo）送回本壘得分；接著在德國球員守備失誤、投手壓制不住打者等狀況下，哥倫比亞持續攻占壘包，第1局就拿下5分。
哥倫比亞第3局、第4局又分別攻下2分，第7局再搶1分，與德國相差10分，達成扣倒條件提前結束比賽。
德國反攻有心無力，全場僅4支安打，且有2次失誤。哥倫比亞全場則敲出15支安打，沒有失誤。
哥倫比亞在資格賽取得3連勝，順利晉級會內賽；德國戰績1勝2負，將與巴西爭奪另一張會內賽門票。
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