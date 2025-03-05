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經典賽／中國遭巴西扣倒無緣會內賽 大聯盟官網：沒太多戲劇性

中央社／ 亞利桑那州土桑4日綜合外電報導
經典賽資格賽中國大陸隊。 法新社
經典賽資格賽中國大陸隊。 法新社

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事，中國大陸隊今天7局遭到巴西隊12比2「扣倒」，苦吞3連敗淘汰，這是中國首度無緣會內賽。

巴西戰績來到2勝1敗，現在將等待德國隊和哥倫比亞隊今天稍後比賽結果。德國目前1勝1敗，哥倫比亞則是2勝0敗。

美國職棒大聯盟MLB官網報導，巴西和中國今天的比賽並沒有太多戲劇性，巴西早早就開始對中國年輕先發投手王翔發動攻勢。

巴西首局一口氣拿下6分，第2、第3局又進帳2分、3分，第7局再拿1分後與中國相差10分，達成扣倒條件，以12比2提前結束比賽。

巴西的羅赫（Lucas Rojo）敲出4支安打，貢獻2分打點；馬斯凱（Victor Mascai）則是助隊友跑回3分；首披國家隊戰袍的卡巴友（Osvaldo Carvalho）4打數2安打，包括1次二壘安打、跑回2分，貢獻1分打點。

卡巴友賽後通過翻譯人員表示：「能夠代表巴西參賽是莫大榮幸。這就是為何我們每次上場都會全力以赴。」

中國僅在第2局和第5局靠著王帥和胡天元的安打拿下2分，最後以2比12敗給巴西，在B組0勝3敗淘汰出局，無法參加明年世界棒球經典賽會內賽。這是自經典賽從2006年開辦以來，中國首次缺席會內賽。

巴西現在必須等待德國和哥倫比亞稍後的對戰結果。如果德國獲勝，德國、哥倫比亞和巴西將比失分率；如果哥倫比亞獲勝將直接晉級，巴西和德國6日將打附加賽。

WBC中華隊 經典賽

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