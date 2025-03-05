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經典賽／又遭巴西扣倒 中國3連敗中斷連5屆會內賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

2026年經典賽資格賽B組賽事，中國大陸隊首局就狂失6分，最終以2：12在7局提前遭到巴西隊擊敗，0勝3敗確定小組墊底，隊史首度無緣經典賽會內賽，中斷連5屆參加的旅途。

中國大陸推出王翔先發，卻被敲出3支安打另有3次四壞保送，丟掉3分後退場，接替的投手也未能穩住陣腳，第1局就丟掉6分。

中國大陸雖然在2局上得到1分，不過2局下巴西隊攻下2分、3局下又得到3分，拉開到10分差，而在5局上攻回的1分一度讓比數回到避免「扣倒」的狀態，然而7局下擔任日職阪神虎翻譯的伊藤‧維克托（Vitor Ito）敲出1分打點安打，讓比賽提前結束，形成再見安打。

中國大陸隊本屆3場比賽分別是2：12遭到德國隊扣倒、1：8敗給哥倫比亞隊，再輸給巴西後吞下3連敗，也是自2006首屆經典賽以來，第一次無法參加會內賽。

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