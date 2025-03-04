經典賽／坦言39張證件想不出更好排法 蔡其昌爭取正賽放寬名額

中華隊在世界棒球經典賽資格賽，從場外到場上都面臨苦戰，世界12強賽的豪華後勤到了經典賽資格賽手腳難伸，中華職棒聯盟會長蔡其昌對於39張證件分配坦言：「不知道怎樣有更好的排法」。面對明年正賽，他表示，會與日本職棒（NPB）討論看看，是否一起向大聯盟爭取更多證件。

經典賽資格賽給予每隊39張證件，中華隊28名選手和9名教練，只剩2個名額，給了1位翻譯與1位行政，缺少與選手拚戰狀態、場上安全直接相關的自家防護員，僅剩1位大會配置的防護員要照顧中華隊全部選手，引起許多討論。

蔡其昌表示，就他自己來說，他認為6個防護員都很重要，會比較了解自家選手舊傷、需要特別照顧的部位，因此一開始也曾和大聯盟建議另設防護室，但被大聯盟以公平為由回絕，「最後連防護員上巴士都不行，選手只能在飯店就先做處理。」

他表示，中華隊的配置固定是百人團隊，但大會給的證件就是39張，教練團送上來的名單就是這樣，「大家覺得應該怎麼放人，我都尊重，但我最後看到的名單就是這樣，對教練來說需求就是這樣，我看了也沒什麼意見，不知道有什麼更好的排法。」

中華隊明年將出戰正賽，屆時仍將再碰到類似規定，蔡其昌表示，先前已和大聯盟建議，如果中華隊打進正賽能否放寬，希望至少可以增加到49張證件，「我知道日本也在爭取，爭取幾張不知道，看看NPB能不能跟我們反應一樣的問題。」