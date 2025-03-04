經典賽／規章明定禁電子設備仍攜進 蔡其昌以闖紅燈、安全帽比喻

中華隊拿到世界棒球經典賽正賽門票，但也收到一張違規罰單，外界好奇為何規章明定禁止的電子設備，中華隊仍然違規，中華職棒聯盟會長、中華隊領隊蔡其昌以闖紅燈、安全帽比喻，「規章都知道，怎麼會不知道，就像你知道不能闖紅燈、要戴安全帽，還是可能會忘。」他強調違規是事實，就是接受罰款，重點在於接下來檢討改進，物資的分類上必須更詳盡。

中華隊在資格賽因電子設備、無證人員進出休息室違規，遭大聯盟罰款2萬美元，蔡其昌上午在廣播節目中陳述自己了解的違規事項，下午出席活動也面對媒體再次還原狀況，大聯盟官方是在比賽第二天告訴他有這些違規事項，而他也馬上向聯盟同仁了解，確認確實違規，「我沒有什麼話可以說，就是依照規定罰款。」

至於是否故意為之？蔡其昌說，自己並不在場，都是根據大聯盟官方口頭、文字告知的內容，再去向聯盟同仁了解狀況，「如果大聯盟說我們是故意為之，我就是去了解有沒有故意為之，可是大聯盟告訴我的，就是我講述的這樣。」

中華隊究竟有無「使用」違規電子設備，蔡其昌表示，罰單上面寫的就是「發現」電子設備，「結論就是東西真的有進去，那就是承認、改進、檢討。」

蔡其昌表示，因應不同賽事有不同管理規定，有些東西可能在這個比賽可以，到了另個比賽不行，未來中華隊物資如何強化分類管理，會再請祕書長研議。

媒體追問，事先是否了解過相關規定，他表示，「規章大家都知道，怎麼會不知道。」