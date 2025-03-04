經典賽／遭哥倫比亞封鎖僅敲3安 中國2連敗資格賽出局在望

中國大陸隊今天在世界棒球經典賽資格賽再吞下一場慘敗，以1：8不敵哥倫比亞，也是B組唯一還沒拿到勝場的球隊。

哥倫比亞由鋭歐（Rio Gomez）先發，投3局被敲3安打、失1分（無責失），送出6次三振，失分出現在2局下，張銘鑫敲出安打，靠短打推進二壘，隨後在壘間被抓到，但哥倫比亞二壘手阿洛尤（Michael Arroyo）的傳球失誤，反倒讓張銘鑫一口氣跑回本壘，賺到1盜壘、1得分。

銳歐3局投完共用47球，退場場由4任後援投手聯手把關，中國大陸未能再出現安打，攻勢遭到完全封鎖。

中國大陸由吳海正先發2局失3分，阿洛尤2局上的二壘打貢獻2分打點首開紀錄，拉米瑞茲（Harold Ramírez）安打再添1分；馬里亞家（Jesus Marriaga）第4局敲兩分砲，第5局又於滿壘時敲安、掃回2分，單場貢獻4分打點。

B組目前由哥倫比亞握有2勝，德國、巴西都是1勝1敗，中國大陸2敗。中國大陸明天將與巴西過招，若能贏球，還有機會形成3隊1勝2敗互咬，若輸球將寫下首度無緣正賽。