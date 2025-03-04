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經典賽／蔡其昌還原違規時間軸並未使用電子設備 認「錯了就是被罰」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊。聯合報系資料照
中華隊。聯合報系資料照

中華隊在世界棒球經典賽資格賽意外生波，因違規收到來自主辦單位的2萬美元罰單，詳細違規事項各說各話，中華職棒會長、中華隊領隊蔡其昌今天在廣播節目中還原自己所理解的違規事由，狀況都發生在賽事第一天，且並「無使用」，而是電子設備搬進去後，大聯盟就有說明違反大會規定，而他也接受：「規定就是規定，該罰就是要罰。」

此次大聯盟嚴格管制各隊證件數量，配給每隊39張，中華隊選手28人、教練9人，剩下2張給1名翻譯和1名行政人員，蔡其昌本身也無球隊證件，是因中職會長身分而有官方證件進場。

事件在前天爆開，蔡其昌一直未說明詳細違規事項，他坦言因為不能進到球隊，對於實際發生狀況，也是透過大聯盟負責人表達、罰單內容所述、聯盟同仁轉達，今天在廣播節目上透露自己所理解的過程。

蔡其昌指出，過去中華隊有10幾個人在搬球隊行李，這回只剩2名後勤，第一天確實有無證人員協助搬行李進休息室，大聯盟人員看到後並沒有阻擋，而是在搬進去之後說他們沒有證件必須離開，而當時搬進去的東西就是世界12強賽整體配備，「裡面有電腦、有印表機，根本還沒開始使用，他們看到說要罰，說這些東西違反大會規定。」

「我的訊息來自大聯盟負責人、寫給我的罰款信，當時是不是有人手機打開在滑，這個我不知道。」蔡其昌表示，單純就被罰款這件事，沒什麼好辯解，確實就是違規，的確有無證人員搬東西進去，搬進去的東西也確實有規章中不准許的設備，「有同仁沒注意到規定，錯了就是被罰。」

此外，蔡其昌指出，證件有限這件事早就知道，也持續與大聯盟溝通，看能不能有其他方式，像是在台北大巨蛋找其他空間做防護室，但大聯盟表示要各隊公平，因此只能設在飯店，選手必須在離開飯店前先做好防護。

接下來面對正賽，蔡其昌說同樣編制很大的日本隊看法與他一樣，都認為證件需要更多，也會再與日本隊一起向賽會爭取，希望能多個10張、15張證件。

WBC中華隊 經典賽

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