經典賽／「準悍將」銳歐對中國3局飆6K 隊友守備「煮粥」害失分

哥倫比亞在世界棒球經典賽資格賽1勝在手，今天面對中國大陸隊尋求再搶勝場，先發投手有熟面孔，「準悍將」銳歐（Rio Gomez）扛起此戰，先發3局被敲3安打、失1分（無責失），狂賞6次三振，最快球速89.6哩（約144公里）。

銳歐去年效力味全龍隊，成為總教練葉君璋眼中的「哆啦A夢」，不管任何分差、先發或後援都能交給他，最終出賽63場（2場先發）、92.1局，貢獻不輸先發洋投，球季結束後持續在市場上觀望，過228大限後由富邦悍將隊得手，新球季成為藍色的「哆啦A夢」。

銳歐的母親為哥倫比亞人，2023年經典賽已披上哥倫比亞戰袍，這回再為哥倫比亞出戰資格賽，今天面對中國大陸先發3局，開賽第1球就被胡天元敲出安打，隨後盜上二壘，但銳歐連抓3出局數，包括面對梁培、班哲民（Samuel Benjamin）飆K。

哥倫比亞2局上攻下3分，銳歐在2局下的投球先以三振陳嘉績開局，張銘鑫敲出安打，靠短打推進二壘，隨後在壘間被抓到，但哥倫比亞二壘手阿洛尤（Michael Arroyo）的傳球失誤，反倒讓張銘鑫一口氣跑回本壘，賺到1盜壘、1得分。銳歐在第3局再因隊友守備瑕疵面臨上壘者，靠自己的K功解危，以47球結束此役先發任務。