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經典賽／阿格西之子被打爆！巴西擊敗德國兩隊都是1勝1敗

聯合新聞網／ 綜合報導
網壇傳奇阿格西（Andre Agassi）之子傑登（Jaden Agassi）。 法新社
網壇傳奇阿格西（Andre Agassi）之子傑登（Jaden Agassi）。 法新社

經典賽資格賽B組巴西今天對上德國，網壇傳奇阿格西（Andre Agassi）之子傑登（Jaden Agassi）代表德國中繼上場，只投0.2局就被打退場，終場巴西以9：7擊退德國，兩隊戰績都是1勝1敗。

傑登4局上一登板就保送首名打者，隨後被曼尼（Manny Ramirez）二兒子盧卡斯（Lucas Ramirez）敲安，接著因暴投失掉1分。

下一棒傑登又投出保送，形成一、二壘有人局面，雖成功解決前大聯盟名將比切特（Dante Bichette）大兒子丹特（Dante Bichette Jr.），但接下來遭連續安打攻勢擊垮，總共丟掉4分。傑登本場只解決2名打者，被敲3安、投2保送，失掉4分。

巴西靠著第4局的4分大局，加上6到9局再添5分，終場以9：7拿下勝利，傑登吞下敗投。

巴西首戰不敵哥倫比亞，今天擊敗德國後1勝1敗。德國首戰打敗中國大陸，今天輸掉巴西後也是1勝1敗。

WBC中華隊 經典賽 阿格西

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