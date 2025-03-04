新聞眼／經典賽正賽不能「點飲料」 備戰趁早

中華隊在去年世界十二強棒球賽風光稱霸，短短三個月後在世界棒球經典賽資格賽遭遇苦戰，還多了張來自大聯盟的二萬美元罰單。中華隊想在明年經典賽打出佳績，有許多必須盡速修正的課題。

十二強賽由世界棒壘球總會主辦，經典賽主辦單位則是美國職棒大聯盟，在不同賽會規章下，在十二強能做的事，到了經典賽變成違規。三個月前各界熱議的「點飲料」畫面，能即時調閱情蒐資料，但到了經典賽就必須在賽前完成所有分析。

中華隊參加經典賽資格賽時，在進入大聯盟接管時程後，很快就發現賽會對於證件的嚴格管制，在有限卅九張證件下，多數中華隊情蒐、後勤人員都只能在本壘後方觀眾席上觀戰，防護員、心理師等重要後勤也都無法進駐休息室，連隊長陳傑憲都說是在「不舒服」的情況下比賽。

明年再戰正賽，儘管屆時證件數量會比資格賽稍微放寬，但絕不會如同十二強賽般寬鬆，如何分配證件發揮最大效用，需要中華隊謹慎衡量。

此外，情蒐在第一球投出後就無插手餘地，選手及教練須思索在智囊團無法時刻相助情況下，如何讓賽前準備工作更到位。

中華職棒聯盟在十二強賽組成豪華後勤團隊獲得大力讚賞，這回在資格賽卻手腳難伸。但努力不該被抹滅，從大年初五集訓展開後就陪伴中華隊備戰、比賽，大聯盟資格賽「標配」選手兩人一間，中職聯盟也自掏腰包升級為教練及選手全都一人一間，無法拿到證件的後勤人員同樣在聯盟增訂房間下進駐大會飯店支援國家隊，但面對明年正賽嚴格規定，中華隊要提早準備。