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經典賽／斷絕「暗號門」 賽事新規定超嚴

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導

美國職棒大聯盟主辦的世界棒球經典賽從資格賽到會內賽皆引用大聯盟規則，開打前包括投球時鐘、加大壘包、牽制次數等新規定都曾引起討論，但最終對中華隊帶來最大衝擊的竟是電子設備規定。

美職在二○一九年球季結束後爆發太空人隊二○一七年世界大賽冠軍「暗號門」事件，隔年大聯盟與球員工會通過新備忘錄，針對電子設備使用上有更嚴格的規定，要求各隊僅可針對先前的賽事分析，傳遞也僅限於比賽開打之前。

根據賽會規章，禁止的電子設備包括視訊監視器、攝影機、雷達追蹤系統、智慧電腦手機手表或任何能夠傳輸訊號的電子或無線設備，唯一准許使用的電子設備為官方核准的無通訊功能平板電腦，也僅有在牛棚電話故障情況下，經賽會准許才能使用對講機替代。

規章提到，比賽期間所有場上球隊人員不得在休息區、牛棚或場內附近使用或持有電子設備，包括球員、教練、訓練員、翻譯及比賽期間休息區或牛棚中任何人員。只要是場上人員看得到的地方，都禁止電視、監視器，連這次賽事期間台北大巨蛋看台走廊螢幕與場內大螢幕播放也必須延遲至少十二秒，用意都是阻絕任何識別及傳遞對手暗號的途徑。

WBC中華隊 經典賽

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