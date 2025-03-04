經典賽／資格賽爆內幕 中華隊差一點淪失格

中華隊歷經險境闖過明年世界棒球經典賽的資格賽，賽事落幕後卻被揭露違規使用電子設備遭大聯盟罰款兩萬美元。中華職棒聯盟昨表示檢討改進，違規事由僅以「使用手機」輕輕帶過，但據了解，中華隊首戰對西班牙隊違規遭制止，後續又發現違規行為，因此挨罰。

據指出，中華隊違規行為包括在休息室辦公室內使用筆電、印表機列印情蒐資料，以及無證人員進出休息室。

中華隊在資格賽首戰面對西班牙隊時，被大聯盟發現違規使用電子設備，且休息室人數超過配證的卅九人，大聯盟要求無證人員離開、禁止使用電子設備，但後續仍有違規行為，讓經典賽總裁史莫相當不滿，甚至當面告誡中職人員及會長蔡其昌「再犯恐將失格，也將影響後續賽事與台灣合作的機會」。

此外，原先大聯盟除了每隊卅九張證件，對於合理需求也會視情況允許配給少量通行手環，但中華隊因違規，想再爭取手環均被大聯盟全數打回票。

中華隊在本次經典賽資格賽面對選手提早開機、調整狀況不如預期的情況，三場比賽為一勝二敗，最後在分組二、三名的附加賽擊敗西班牙隊，收下明年正賽門票，確定不會在第六屆經典賽缺席。

在教練鬥智、選手拚戰過後，中華棒球協會收到來自大聯盟二萬美元（台幣約六十六萬元）的罰單。

負責中華隊事宜的中職聯盟回應，因協助搬運的同仁在放裝備的辦公室使用手機而違規，大會賽後也依規定予以罰鍰，這部分將會由聯盟來繳納，也會針對此事再加強教育並改進。