快訊

魏哲家今日見川普 台積電未來四年在美投資千億美元

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／資格賽爆內幕 中華隊差一點淪失格

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中華棒球隊雖取得明年經典賽正賽門票，但因發生違規使用電子設備事件，收到大聯盟罰單。本報資料照片
中華棒球隊雖取得明年經典賽正賽門票，但因發生違規使用電子設備事件，收到大聯盟罰單。本報資料照片

中華隊歷經險境闖過明年世界棒球經典賽的資格賽，賽事落幕後卻被揭露違規使用電子設備遭大聯盟罰款兩萬美元。中華職棒聯盟昨表示檢討改進，違規事由僅以「使用手機」輕輕帶過，但據了解，中華隊首戰對西班牙隊違規遭制止，後續又發現違規行為，因此挨罰。

據指出，中華隊違規行為包括在休息室辦公室內使用筆電、印表機列印情蒐資料，以及無證人員進出休息室。

中華隊在資格賽首戰面對西班牙隊時，被大聯盟發現違規使用電子設備，且休息室人數超過配證的卅九人，大聯盟要求無證人員離開、禁止使用電子設備，但後續仍有違規行為，讓經典賽總裁史莫相當不滿，甚至當面告誡中職人員及會長蔡其昌「再犯恐將失格，也將影響後續賽事與台灣合作的機會」。

此外，原先大聯盟除了每隊卅九張證件，對於合理需求也會視情況允許配給少量通行手環，但中華隊因違規，想再爭取手環均被大聯盟全數打回票。

中華隊在本次經典賽資格賽面對選手提早開機、調整狀況不如預期的情況，三場比賽為一勝二敗，最後在分組二、三名的附加賽擊敗西班牙隊，收下明年正賽門票，確定不會在第六屆經典賽缺席。

在教練鬥智、選手拚戰過後，中華棒球協會收到來自大聯盟二萬美元（台幣約六十六萬元）的罰單。

負責中華隊事宜的中職聯盟回應，因協助搬運的同仁在放裝備的辦公室使用手機而違規，大會賽後也依規定予以罰鍰，這部分將會由聯盟來繳納，也會針對此事再加強教育並改進。

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

中職／「一直都是說要去大聯盟闖」 獅隊揮別勝騎士規範以內不糾結

經典賽／遭罰2萬美元首度發聲 蔡其昌未提違規事由：深切檢討並改進

經典賽／陳傑憲指防護員不可或缺 確保最佳狀態拚國際賽

經典賽／中華隊違規使用電子設備遭罰66萬 規章明定「這些」不能用

相關新聞

經典賽／資格賽爆內幕 中華隊差一點淪失格

中華隊歷經險境闖過明年世界棒球經典賽的資格賽，賽事落幕後卻被揭露違規使用電子設備遭大聯盟罰款兩萬美元。中華職棒聯盟昨表示...

經典賽／斷絕「暗號門」 賽事新規定超嚴

美國職棒大聯盟主辦的世界棒球經典賽從資格賽到會內賽皆引用大聯盟規則，開打前包括投球時鐘、加大壘包、牽制次數等新規定都曾引...

新聞眼／經典賽正賽不能「點飲料」 備戰趁早

中華隊在去年世界十二強棒球賽風光稱霸，短短三個月後在世界棒球經典賽資格賽遭遇苦戰，還多了張來自大聯盟的二萬美元罰單。中華...

經典賽／遭罰2萬美元首度發聲 蔡其昌未提違規事由：深切檢討並改進

中華隊驚濤駭浪中打下2026年世界棒球經典賽門票，餘波盪漾，爆出使用電子設備違規事件遭裁罰2萬美元，中華職棒聯盟會長、中...

經典賽／陳傑憲指防護員不可或缺 確保最佳狀態拚國際賽

中華隊取得2026年經典賽門票，但此次資格賽沒報名防護員受討論。「台灣隊長」陳傑憲認為，防護員是不可或缺的配置，展望未來，...

經典賽／哥國強投德黑蘭6局超好投壓制巴西 外媒：已收到中職合約

世界棒球經典賽資格賽B組最被看好的哥倫比亞隊，今天在首戰強勢以5：0完封巴西隊，先發投手德黑蘭（Julio Tehera...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。