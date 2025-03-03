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經典賽／遭罰2萬美元首度發聲 蔡其昌未提違規事由：深切檢討並改進
中華隊驚濤駭浪中打下2026年世界棒球經典賽門票，餘波盪漾，爆出使用電子設備違規事件遭裁罰2萬美元，中華職棒聯盟會長、中華隊領隊蔡其昌在事件爆發後首度發聲，表達將深切檢討並改進，避免在未來國際賽再度發生。
中華隊昨天被爆料因違規使用電子設備被大聯盟罰款2萬美元，中職聯盟承認確有此事，回應確實有協助搬運的同仁因為在放裝備的辦公室使用手機而違規，大會賽後也依規定予以罰鍰，這部分將會由聯盟來繳納，後續也會針對此事再加強教育並改進。
據了解，中華隊的違規情節不僅於休息室內使用手機，還包括使用筆電及印表機印情蒐資料、無證人員進入休息室，遭到大聯盟制止，經典賽總裁史莫（Jim Small）告誡中華隊人員，並警告若再犯可能懲處失格。
蔡其昌透過社群回應此事，並未詳述違規情節，僅表示：「有關資格賽首戰違規遭大會罰鍰之事，昨天聯盟已收到大會罰鍰的公文。有關這次的事件，我會與主管同仁共同深切檢討並改進，避免在未來的國際賽事再發生。」
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