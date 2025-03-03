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經典賽／哥國強投德黑蘭6局超好投壓制巴西 外媒：已收到中職合約

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
傳有中職球隊已經向哥倫比亞投手德黑蘭提出報價。 法新社
傳有中職球隊已經向哥倫比亞投手德黑蘭提出報價。 法新社

世界棒球經典賽資格賽B組最被看好的哥倫比亞隊，今天在首戰強勢以5：0完封巴西隊，先發投手德黑蘭（Julio Teheran）演出6局超好投，專門報導拉丁美洲棒球的記者羅梅洛（Francys Romero），在比賽還在進行終即於X上爆料，有中職球隊向他提出報價。

德黑蘭（Julio Teheran）具備13年大聯盟資歷，效力過5支球隊，其中9年是在亞特蘭大勇士隊度過，生涯累積81勝82敗、防禦率3.85，曾在2014、16年入選明星賽。

哥倫比亞隊今天由德黑蘭先發面對巴西隊，開賽面對首位打者就因三壘手厄謝拉（Gio Urshela）的失誤上壘，但因雙殺形成三上三下，接下來5局投完都未再出現上壘者，以無安打之姿進入第6局，才被伊藤（Vitor Ito）敲出第一支安打，僅用54球投完6局，被敲1安打、無失分。

德黑蘭在大聯盟累積拿下81勝。 路透通訊社
德黑蘭在大聯盟累積拿下81勝。 路透通訊社

德黑蘭目前仍是自由之身，羅梅洛指出：「德黑蘭收到來自美職球隊（小聯盟合約）以及台灣職棒球隊的合約，但他尚未決定自己的下一步。」

哥倫比亞明天面對中國大陸隊，預計由去年效力味全龍隊的洋投銳歐（Rio Gomez）先發，今年動向同樣尚未亮牌，預計將以另一套球衣重返中職。

WBC中華隊 經典賽

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