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經典賽／哥倫比亞13年MLB資歷強投有料 54球6局好投完封巴西

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
哥倫比亞隊德黑蘭演出5局無安打，6局只被打1安的好投。法新社
哥倫比亞隊德黑蘭演出5局無安打，6局只被打1安的好投。法新社

世界棒球經典賽資格賽B組賽程開打，哥倫比亞隊由具備13年大聯盟資歷的德黑蘭（Julio Teheran）領軍，面對巴西隊僅用54球就完成6局好投，哥倫比亞終場以5：0完封對手，先搶頭香。

B組賽事在美國亞利桑那州進行，首日賽事先由德國隊提前在7局以12：2擊敗中國大陸隊，第二戰上演南美對決，世界排名第13的哥倫比亞隊碰上世界第排名第23的巴西隊。

哥倫比亞隊由德黑蘭先發，13年大聯盟資歷、生涯81勝、兩度入選明星賽果真有料，僅用54球就完成6局投球，被敲1安打、無失分，送出4次三振。

德黑蘭開賽面對首位打者就因三壘手厄謝拉（Gio Urshela）的失誤上壘，但因雙殺形成三上三下，接下來5局投完都未再出現上壘者，以無安打之姿進入第6局，才被伊藤（Vitor Ito）敲出第一支安打。哥倫比亞隊後續3任牛棚接力守成，讓巴西隊全場分數掛蛋。

哥倫比亞隊打線在2局下厄謝拉三壘打開路，再靠滾地球跑回第一分，4局下赫雷拉（Dilson Herrera）二壘打、布耶瓦斯（Brayan Buelvas）一壘打串連再下一城。

哥倫比亞隊第6局布耶瓦斯敲安、盜壘進占得點圈，馬里亞家（Jesus Marriaga）、阿庫納（Francisco Acuna）二壘打各帶有1分打點；巴西隊第7局在滿壘時出現暴投，再奉送哥倫比亞隊第5分入袋。

WBC中華隊 經典賽

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