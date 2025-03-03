經典賽／首次打資格賽即陷絕境 中國連5屆參賽面臨中斷

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事今天在美國登場，首場中國隊保送、失誤連連，7局就遭德國12比2「扣倒」，想晉級明年正賽拉警報。

WBC資格賽B組當地時間3月2日到6日在美國舉行，共有中國、德國、哥倫比亞和巴西4隊參賽，爭取2026年經典賽正賽最後兩張門票。日前在台北舉行的A組，最終由尼加拉瓜與台灣晉級正賽。

這場在亞利桑那州土桑（Tucson）市舉行的比賽，中國隊一局上就先馳得點，前三局兩隊2比2平手。4局與5局下中國隊守備出狀況、投手丟保送，德國逮住機會以適時安打各打進2分。7局下德國趁中國隊保送後以全壘打、二壘打狙擊，單局攻下6分，就以12比2提前第7局結束比賽。

中國隊全場有9支安打，甚至比德國還多1支，但得分效率不佳，尤其全場4次失誤、投手共投出13次四死球是敗戰主因。

德國先發投手索巴赫（Markus Solbach）用87球主投6.1局，雖被打8支安打，前三局雖掉2分但第4局後回穩，未再讓對手越雷池。索巴赫打過美職雙城、響尾蛇、道奇、老虎等隊小聯盟，最高曾到3A，也打過澳職與義大利聯賽，是德國陣中最受仰賴的投手之一。

資格賽單場投球上限為85球，索巴赫投完6局已用82球，總教練史畢爾（Jendrick Speer）決定用完他的投球額度，7局上讓索巴赫用5球解決一人後才換投。

曾打過大聯盟辛辛那提紅人的36歲老將路次（Donald Lutz）7局下轟出兩分砲，繞壘時邊搥胸邊比劃胸前「德國」隊名。

B組4隊以哥倫比亞與巴西兩隊實力較被看好，中國今天大比分輸給德國，晉級正賽已不樂觀。

德國至今沒有打過經典賽正賽，他們上屆資格賽敗給英國隊，本屆延攬多位美籍球員，尋求歷史突破。

至於中國大陸則已經連續5屆出席經典賽，但他們其實還沒打過資格賽，往年都是直接保送正賽。由於2024年中國大陸在U23世界盃獲得第4，創中國棒球史上國際棒球賽最佳成績，也讓他們積極展開集訓，還找來了華裔球員助拳。不過首戰就慘遭「扣倒」，很可能面臨參賽紀錄中斷。