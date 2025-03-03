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經典賽／中國狂撒13保送4失誤 德國提前7局「扣倒」搶首勝
世界棒球經典賽資格賽A組由尼加拉瓜、中華隊晉級，B組最後兩張門票之爭，從今天凌晨點燃戰火，德國隊首戰提前在7局以12：2擊敗中國大陸隊，搶下開門紅。
德國隊由33歲右投索巴赫（Markus Solbach）先發，他具備9年小聯盟資歷，最高層級3A，也曾在澳洲、義大利聯賽打球。索巴赫今天面對中國隊先發，用滿賽會的單場85球限制，在前6局已用82球情況下續投第7局，5球飆K後退場，最終投6.1局被敲8安打、失2分，送出6次三振。
索巴赫坦言，6局投完後就一直在等，想看看總教練史畢爾（Jendrick Speer）會不會把自己換下來，儘管他一直在尋求眼神交會，但教頭始終沒有望向他，「所以我知道，我還有一個打者要面對。」
中國隊首局就有攻勢，靠安打、觸身球攻占得點圈，陸昀敲安首開紀錄；德國隊在2局下因2四死球保送、1安打形成滿壘，先靠捕逸跑回第1分，施密特（Alexander Schmidt）再敲安超前戰局。
中國大陸隊3局上有梁培、李寧的安打串連再度追平2：2，但戰局緊咬局面很快崩盤，中國大陸隊投手群的控球穩不住陣腳，因保送堆壘包持續掉分，再於第6局賴瑞（Shawn Larry）的二壘打帶有2分打點，將差距擴大到6：2。
中國大陸隊投手群單場10次四壞球保送、3次觸身球保送，第7局兩任投手就出現6次保送，路次（Donald Lutz）先敲兩分砲，開啟後續的6分大局，邦賈特（Simon Baumgardt）在滿壘時的保送為比賽畫下句點。
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