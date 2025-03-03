經典賽／中華隊違規使用電子設備遭罰 規章明定「這些」不能用

中華隊歷經險境前進2026年世界棒球經典賽正賽，但過程餘波盪漾，昨天遭到爆料因違規使用電子設備被大聯盟罰款2萬美元（約台幣66萬），中職聯盟承認確有此事，將依照罰單金額繳納，也將針對此事加強教育並改進。

對於違規一事，中職聯盟回應，確實有協助搬運的同仁因為在放裝備的辦公室使用手機而違規，大會賽後也依規定予以罰鍰，這部分將會由聯盟來繳納，後續也會針對此事再加強教育並改進。

由大聯盟主辦的經典賽，對於證件嚴格管制，中華隊在有限39張證件之下，難以複製世界12強棒球賽的後勤、情蒐協助選手。據了解，中華隊在首場比賽於辦公室內使用手機、筆電、印表機列印情蒐資料，遭到大聯盟制止，負責經典賽的最高主管總裁史莫（Jim Small）還因此告誡中職人員。

此外，原先大聯盟除了每隊39張證件外，對於合理需求多會允許配給少數通行手環，但中華隊在首日就違規的狀況下，後續想再爭取手環，被大聯盟打回票。

大聯盟對於比賽中的電子設備使用有嚴格管制，根據賽會規章所述，禁止的電子設備包括視訊監視器、攝影機（包括場內攝影機）、雷達追蹤系統、影片重播系統、電腦、筆記型電腦、平板電腦、手機、智慧型手機和智慧手錶、對講機或任何能夠傳輸訊號的電子或無線設備。唯一准許使用的電子設備為一款WBCI核准的平板電腦。

規章提到，「比賽期間，所有場上的球隊人員不得在休息區、牛棚或場內附近使用或持有電子設備，包括球員、教練、訓練員、翻譯以及比賽期間在休息區或牛棚中的任何人員。」此外，只要是場上人員看得到的地方，都禁止安裝電視、監視器，用意都是在於禁止任何可以識別、傳遞對手暗號的設備。