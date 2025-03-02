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經典賽／王建民簽名20年一換 資格賽燒腦完是否再戰2026正賽：再看吧…

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
王建民與栗山英樹賽前合。圖／中華棒球協會提供
王建民與栗山英樹賽前合。圖／中華棒球協會提供

結束世界棒球經典賽資格賽任務，王建民回歸中信兄弟隊投手教練，今天隨隊來到台北大巨蛋，談到明年再帶2026年正賽，先是「蛤？」沈默5秒表態「再看吧！」他坦言資格賽調度燒腦，太多需要考慮，過程中也確實有感到緊張。

王建民今天穿回黃衫，賽前先與栗山英樹相見歡，栗山英樹稱讚王建民是了不起的投手，也感謝他在資格賽期間對孫易磊的照顧，而王建民也拜託栗山多多照顧孫易磊以及古林睿煬。

除此之外，王建民也透露，栗山英樹有提到，以前松井秀喜和他同隊，常聽到他的名字，所以特地來打招呼。

回顧經典賽資格賽之旅，王建民坦言在賽季之前的國際賽，選手調整還不到完備，確實比較匆促，加上球數限制，「燒腦啊！每天都一直在想。」被問到明年再帶正賽，王建民先是沉默5秒才表示，「再看吧！現在也還不知道。」媒體提到中職會長蔡其昌已表態希望曾豪駒續任教頭，維持原班底機率高，王建民的回應仍是「再看吧！」

王建民在這趟資格賽集訓期間，也有球迷在索取簽名時注意到，他的簽名樣式換了，不再是上大聯盟後就一路使用的簽名，他也證實確實換了簽名方式，沒有什麼特別原因，「就想要換一點方式。」原本的簽名已使用約20年，聽聞有球迷看到新簽名覺得新奇，他笑答：「那要簽回舊的嗎？」

WBC中華隊 經典賽

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