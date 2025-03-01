經典賽／台日韓若同組打破栗山英樹心中藍圖 談古林對大谷笑了

日本職棒火腿隊來到台灣進行交流賽，首席棒球總管栗山英樹也隨行造訪，作為2023年經典賽冠軍教頭，他看到12強中華隊的氣氛有滿滿感動，曾期待2026年看到台灣與日本一起晉級在複賽碰頭，但如今有些困難。

中華隊在去年世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，栗山英樹表示，最後日本隊輸球是比較遺憾，但也看到中華隊的比賽氛圍，就像2023年經典賽，日本隊以大谷翔平為中心呈現出來的氛圍，不只是場上，休息區的球員也都融為一體，就一個球迷、棒球人來看非常感動，有一個團隊達到全隊一體的境界。

而中華隊在今年資格賽取得晉級門票，明年經典賽可能與日本、南韓隊同樣分在C組，也破壞了栗山英樹的心中藍圖，「我原本的理想是，台灣、日本、委內瑞拉跟美國一起晉級，這樣亞洲三隊分到同組的話就比較難實現，有點遺憾。」

2026年經典賽分為四組，A組參賽國有加拿大、古巴、巴拿馬、波多黎各；B組有英國、義大利、墨西哥、美國；C組是日本、韓國、澳洲、捷克；D組則為多明尼加、以色列、荷蘭、委內瑞拉，資格賽晉級的四隊分到哪一組尚未確定。

不過若分到同一組，也代表目前效力火腿隊的古林睿煬、孫易磊，有機會在國際賽與也是火腿隊學長的大谷翔平交手，栗山英樹聽到此事也笑說：「真的非常期待看到。」

栗山英樹進一步指出，自己期待未來棒壇發展能夠以亞洲為中心，「台灣自12強後慢慢變強的話，以棒球人來說很幸福。中國人口很多，或許也能組成很好的球隊，但主要是希望亞洲棒球整體的提升，這是我最期待看到的。」

近年中職派出不少教練到火腿隊見習，包含富邦悍將隊高國輝、統一獅隊潘威倫，栗山英樹也表示，或許台灣人會認為是教練來學習，「但以我們角度來說，也學習到台灣的棒球，這是彼此交流，一起幫助亞洲棒球提升。」

栗山英樹這不是客套話，高國輝去年前往火腿隊擔任客座教練時，清宮幸太郎接受指導後十分感謝，也不斷找機會向高國輝致意。