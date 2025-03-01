經典賽／多明尼加盼重返榮耀！703轟名將普荷斯將接任總仔

根據《ESPN》報導，生涯累積703轟的大聯盟傳奇名將普荷斯（Albert Pujols），預計將接掌多明尼加代表隊總教練，備戰2026年世界棒球經典賽。

多明尼加隊總管克魯茲（Nelson Cruz）表示，球隊會在3月底前正式公布新任總教練人選：「我們很快就會宣布最終決定。」不過，據消息人士透露，普荷斯已經確定接下這項重任。

普荷斯在大聯盟度過22年的輝煌職業生涯，累積出3384支安打、703轟、2218分打點，打擊率0.296。他總共11度入選明星賽、3度榮獲國聯MVP，並拿下2座世界大賽冠軍、2座金手套獎及6座銀棒獎。2022年球季結束後，如願達成700轟里程碑的普荷斯正式退休。

退役後的普荷斯並未遠離棒球，他在今年初帶領艾斯科吉多獅子隊（Leones Del Escogido）參加加勒比海大賽，最終奪得冠軍。

擁有大聯盟夢幻球星組合的多明尼加曾在2013年贏得經典賽冠軍，不過最近兩屆比賽成績不如預期，2017年止步複賽，2023年甚至無緣進入8強。

多明尼加在2026年經典賽分在D組，同組對手包括委內瑞拉、荷蘭和以色列，還有一個尚未公布的資格賽球隊。