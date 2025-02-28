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經典賽／1月底就知道古林不打 餅總還原附加賽滿手好牌其實有操盤

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
古林睿煬。資料照
古林睿煬。資料照

中華隊在世界棒球經典賽資格賽力戰到最後一戰，才驚險收下2026年正賽門票，投手教練林岳平今天還原教練團規畫的投手調度，其實早在1月26日就已經掌握古林睿煬的傷情，集訓名單已經是以沒有他在做考量；除此之外，徐若熙的傷情出現，以結果論來說，對中華隊是福不是禍。

統一獅隊今天來到台北大巨蛋，備戰明天與火腿隊的交流賽，林岳平身分已從中華隊投手教練切換到統一獅隊總教練，但大賽落幕後面對媒體，外界仍相當關注資格賽的投手規畫。

被問到何時知道古林睿煬的傷情，林岳平先是傲嬌：「不講！」1秒就軟化，「要講喔？好像是1月26日、他去日本的第二天就受傷了，他在自主牛棚投完，我就知道了，因為我一定要第一手知道，才能做後續的國家隊安排。」

林岳平說，古林睿煬過去沒有碰過這個部位的傷勢，這對他來說是新傷，應該是面對新的環境、身體上有不同感受而出現的傷勢，只是小傷，但對於強力型態的投手來說會比較危險，因此火腿會比較小心，但他也早就知道古林睿煬將不會在資格賽、火腿交流賽出賽，「他有沒有打國家隊我認為是小事，如果是進到日職熱身賽後受傷，可能半季就沒了。」

林岳平也還原資格賽投手調度，早在集訓展開時就是以沒有古林睿煬在做規畫，而因他的投球限制就是2局，因此補進可以補上這2局的人，就是呂詠臻。

回顧這次資格賽，林岳平說過程很辛苦，但事後來看，「若熙第一戰有狀況，確實對我們是很好的訊息。」他坦言，以第一戰西班牙隊的打線，就算徐若熙扛下前4、5局，後續投手能否守住還很難說，「如果沒守住，也沒有後續第四戰徐若熙可以用了。」而因應徐若熙的傷勢出現，教練團迅速調整步調去為第四戰準備備案，留下滿手好牌，「不是運氣好，其實都準備好了。」

至於為何讓徐若熙在面對尼加拉瓜隊之戰投0.1局？林岳平笑說：「他就說他要投啊！」

WBC中華隊 經典賽

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