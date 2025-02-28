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經典賽／賽會沒獎金沒關係 富邦自行頒發270萬感謝悍將國手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊拚戰世界棒球經典賽資格賽，成功為台灣取得重返明年會內賽參賽資格，富邦悍將隊今宣布將頒發總獎金270萬元給本次表現𠎀出的富邦成員，包括球員張育成、李宗賢、曾峻岳、李東洺及打擊教練高國輝各50萬元，防護員吳宥鍀與訓練員高挺耀各10萬元。圖／富邦悍將隊提供
中華隊拚戰世界棒球經典賽資格賽，成功為台灣取得重返明年會內賽參賽資格，富邦悍將隊今宣布將頒發總獎金270萬元給本次表現𠎀出的富邦成員，包括球員張育成、李宗賢、曾峻岳、李東洺及打擊教練高國輝各50萬元，防護員吳宥鍀與訓練員高挺耀各10萬元。圖／富邦悍將隊提供

中華隊拚戰世界棒球經典賽資格賽，最終在附加賽以6：3擊敗西班牙，成功為台灣取得重返明年會內賽參賽資格，富邦悍將隊今宣布將頒發總獎金270萬元給本次表現𠎀出的富邦成員，包括球員張育成、李宗賢、曾峻岳、李東洺及打擊教練高國輝各50萬元，防護員吳宥鍀與訓練員高挺耀各10萬元，感謝悍將為國爭光。

經典賽資格賽在臺北大巨蛋進行，雖然過程經歷許多挑戰，但最終仍順利取得2026年經典賽參賽門票，悍將成員表現亮眼。「悍將戰神」張育成擔任中華隊第4棒中心棒次，4場比賽皆繳出長打貢獻，首戰先以全壘打轟下中華隊本屆首分帶動士氣，最終附加賽更是為中華隊打下勝利打點；內野手李宗賢在對南非的賽事中，九局上代打敲出2分全壘打，並多次以美技守備拿下出局數，攻守俱佳幫助中華隊拿下勝利；投手李東洺則同樣在對南非之役，緊急接替傷退的先發投手登板，為中華隊穩住領先戰局；「守護神」曾峻岳在附加賽中以連續15顆火球連發，飆出3次三振為中華隊守住勝利拿下救援成功，精彩表現讓全場驚嘆。

繼12強賽事後再度擔任打擊教練的高國輝，是本次悍將成員及中華隊打擊好表現的幕後功臣，英雄背後的後勤團隊更是勞苦功高，防護員吳宥鍀、訓練員高挺耀，克服多重挑戰讓選手們無後顧之憂的出賽，同樣是中華隊的重要人物。

富邦是國內最挺體育的企業之一，長期支持國內三級棒球發展，建立棒球運動人才庫，自1993年起富邦金控支持「富邦公牛隊」，迄今已長達32年。此外，子公司富邦育樂及富邦文教基金會、富邦慈善基金會多次合作，共同關懷偏鄉台東紅葉國小、新竹五峰國小等多支國內基層棒球隊，包括舉辦公益棒球營、捐贈交通車、二手訓練球具、資助賽事經費、營養品補充，也多次帶團北上實際觀賞職棒運動，以實際行動支持基層棒球。

WBC中華隊 經典賽

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