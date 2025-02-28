快訊

又出手！教育部長：我大學禁止與北京理工等「國防七子」交流

北捷板橋新埔站男子隨身帶「手鋸」 嚇壞旅客急報警

13歲國中生猝死！家屬控遭霸凌餵毒 校方聲明被網友洗版批推責

經典賽／搶下兩大關鍵戰役！中華隊「藍色戰袍」必勝引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊艱辛取得經典賽門票。 歐新社
中華隊艱辛取得經典賽門票。 歐新社

在剛落幕的WBC世界棒球經典賽資格賽中，中華隊在最終附加賽以6比3擊敗西班牙隊，成功搶下進軍2026年經典賽正賽的最後門票。而最引人注目的，除了比賽結果之外，便是這次關鍵戰中華隊再次身著「藍色」戰袍。

球迷們不禁聯想到，這已經不是中華隊第一次穿著藍色球衣在關鍵賽事獲勝，先前世界12強冠軍戰擊敗強敵日本時，同樣也是藍色登場。

在這次資格賽中，中華隊的兩場勝利 都是在擔任客隊先攻 並穿上藍色球衣的情況下取得。相反地，中華隊身穿白色球衣的兩場比賽，先是以5比12慘敗西班牙，還以0比6慘遭尼加拉瓜完封。

中華隊本屆資格賽兩次後攻穿白色球衣皆落敗。 美聯社
中華隊本屆資格賽兩次後攻穿白色球衣皆落敗。 美聯社

這讓不少球迷驚呼：「藍色球衣就是中華隊的勝利戰袍！」有趣的是，在資格賽以3連勝晉級的尼加拉瓜隊，面對中華隊的比賽中，當天也穿著藍色球衣，讓這個「藍色幸運論」更加受到矚目。

球迷們在社群媒體熱烈討論，甚至有球迷開玩笑說：「藍色狂潮代表宇宙富邦，看來今年該拿總冠軍了吧！」還有球迷建議：「以後不論先攻還是後攻，中華隊都該穿藍色球衣出賽！」

中華隊拿下12強冠軍。資料照
中華隊拿下12強冠軍。資料照

中華隊此次資格賽可說是面臨前所未有的巨大危機，在無路可退的情況下搶得經典賽最後門票，也確保自2006年首屆WBC開打以來，中華隊未曾缺席。

經典賽正賽將於明年3月舉行，目前仍在等待另一組的資格賽開打，才能確認最後完整的參賽名單。

WBC中華隊 經典賽

相關新聞

經典賽／中華隊晉級 蔡其昌發500萬元獎金

中華隊在世界棒球經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，雖然不在國光獎金頒發範圍內，也有球迷因此抱不平，不過，中華職棒會長...

經典賽／莊陳仲敖曬中華隊大合照畫作 網讚嘆：被棒球耽誤的畫家

24歲旅美投手莊陳仲敖在經典賽資格賽最終戰先發，幫助中華隊以6：3擊敗西班牙，奪下2026經典賽門票。莊陳仲敖也在社群平台分享紀念畫作，球迷們直呼他是「被棒球耽誤的畫家」。 莊陳仲敖面對西班牙主

經典賽／搶下兩大關鍵戰役！中華隊「藍色戰袍」必勝引熱議

在剛落幕的WBC世界棒球經典賽資格賽中，中華隊在最終附加賽以6比3擊敗西班牙隊，成功搶下進軍2026年經典賽正賽的最後門票。而最引人注目的，除了比賽結果之外，便是這次關鍵戰中華隊再次身著「藍色」戰袍。

經典賽／王博玄資格賽打出好表現 洪一中：是他努力應得的

台鋼雄鷹隊野手王博玄在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）打出好表現，總教練洪一中透露，其實一直看好王博玄，此次表現超乎想像...

經典賽／首戰守備練習突感無法彎腰 曾子祐難過因傷錯過資格賽

WBCQ因傷沒出賽的中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊野手曾子祐今天說，首戰賽前守備練習突然覺得無法彎腰，賽後急診檢查。他難過...

經典賽／台南Josh讚西班牙三壘手是很強球員 網：嘴下留人

中華隊在經典賽資格賽最終戰以6：3擊敗西班牙隊，奪下2026經典賽門票。有網友分享與西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）合照，棒球網紅台南Josh也留言稱讚該名球員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。