經典賽／搶下兩大關鍵戰役！中華隊「藍色戰袍」必勝引熱議

在剛落幕的WBC世界棒球經典賽資格賽中，中華隊在最終附加賽以6比3擊敗西班牙隊，成功搶下進軍2026年經典賽正賽的最後門票。而最引人注目的，除了比賽結果之外，便是這次關鍵戰中華隊再次身著「藍色」戰袍。

球迷們不禁聯想到，這已經不是中華隊第一次穿著藍色球衣在關鍵賽事獲勝，先前世界12強冠軍戰擊敗強敵日本時，同樣也是藍色登場。

在這次資格賽中，中華隊的兩場勝利 都是在擔任客隊先攻 並穿上藍色球衣的情況下取得。相反地，中華隊身穿白色球衣的兩場比賽，先是以5比12慘敗西班牙，還以0比6慘遭尼加拉瓜完封。

中華隊本屆資格賽兩次後攻穿白色球衣皆落敗。 美聯社

這讓不少球迷驚呼：「藍色球衣就是中華隊的勝利戰袍！」有趣的是，在資格賽以3連勝晉級的尼加拉瓜隊，面對中華隊的比賽中，當天也穿著藍色球衣，讓這個「藍色幸運論」更加受到矚目。

球迷們在社群媒體熱烈討論，甚至有球迷開玩笑說：「藍色狂潮代表宇宙富邦，看來今年該拿總冠軍了吧！」還有球迷建議：「以後不論先攻還是後攻，中華隊都該穿藍色球衣出賽！」

中華隊拿下12強冠軍。資料照

中華隊此次資格賽可說是面臨前所未有的巨大危機，在無路可退的情況下搶得經典賽最後門票，也確保自2006年首屆WBC開打以來，中華隊未曾缺席。

經典賽正賽將於明年3月舉行，目前仍在等待另一組的資格賽開打，才能確認最後完整的參賽名單。