聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／中華隊晉級 蔡其昌發500萬元獎金
中華隊在世界棒球經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，雖然不在國光獎金頒發範圍內，也有球迷因此抱不平，不過，中華職棒會長蔡其昌發出五百萬元獎金，部分球員也可取得十二天補充役資格。
根據現行國光獎金辦法，經典賽資格賽不是獎勵範圍，中華隊無法像去年世界十二強棒球賽獲得獎金，但在擊敗西班牙隊後，蔡其昌即以中職會長身分，在聚會中頒發五百萬元的獎勵金。
中職副秘書長蔡克斯透露，這筆獎勵金除鼓勵球員、教練外，也包含後勤團隊，他說：「沒有一百分的後勤團隊，只有一直進步的團隊，不論是聯盟同仁還是六隊球團的後勤支援，大家都絞盡腦汁希望把事情做好，或許過程沒有能做到最完美，但他們沒日沒夜的付出，其實我們都不忍苛責。」
國光獎金雖未包含經典賽資格賽，但據「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法」，資格賽符合世界正式錦標賽資格賽的條件，參賽球員可取得補充役資格，之後須接受五年列管。
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言