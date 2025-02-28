快訊

直擊／《魔物獵人荒野》凌晨開賣！獵人玩家夜排搶買 他拿到典藏版嗨喊「玩到早上」

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊晉級 蔡其昌發500萬元獎金

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
中華隊前進明年世界棒球經典賽，確定連續6屆參加正賽。記者許正宏／攝影
中華隊前進明年世界棒球經典賽，確定連續6屆參加正賽。記者許正宏／攝影

中華隊在世界棒球經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，雖然不在國光獎金頒發範圍內，也有球迷因此抱不平，不過，中華職棒會長蔡其昌發出五百萬元獎金，部分球員也可取得十二天補充役資格。

根據現行國光獎金辦法，經典賽資格賽不是獎勵範圍，中華隊無法像去年世界十二強棒球賽獲得獎金，但在擊敗西班牙隊後，蔡其昌即以中職會長身分，在聚會中頒發五百萬元的獎勵金。

中職副秘書長蔡克斯透露，這筆獎勵金除鼓勵球員、教練外，也包含後勤團隊，他說：「沒有一百分的後勤團隊，只有一直進步的團隊，不論是聯盟同仁還是六隊球團的後勤支援，大家都絞盡腦汁希望把事情做好，或許過程沒有能做到最完美，但他們沒日沒夜的付出，其實我們都不忍苛責。」

國光獎金雖未包含經典賽資格賽，但據「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法」，資格賽符合世界正式錦標賽資格賽的條件，參賽球員可取得補充役資格，之後須接受五年列管。

WBC中華隊 經典賽 蔡其昌

延伸閱讀

經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

經典賽／中華隊幸運小物 「追分成功」車票成台版無敵星星！

經典賽／陳傑憲在資格賽觸擊、打擊率僅2成 蔡其昌曝辛酸內幕

經典賽／中華隊慘輸西班牙後 蔡其昌：忘掉我們是世界冠軍！

相關新聞

經典賽／中華隊晉級 蔡其昌發500萬元獎金

中華隊在世界棒球經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，雖然不在國光獎金頒發範圍內，也有球迷因此抱不平，不過，中華職棒會長...

經典賽／莊陳仲敖曬中華隊大合照畫作 網讚嘆：被棒球耽誤的畫家

24歲旅美投手莊陳仲敖在經典賽資格賽最終戰先發，幫助中華隊以6：3擊敗西班牙，奪下2026經典賽門票。莊陳仲敖也在社群平台分享紀念畫作，球迷們直呼他是「被棒球耽誤的畫家」。 莊陳仲敖面對西班牙主

經典賽／王博玄資格賽打出好表現 洪一中：是他努力應得的

台鋼雄鷹隊野手王博玄在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）打出好表現，總教練洪一中透露，其實一直看好王博玄，此次表現超乎想像...

經典賽／首戰守備練習突感無法彎腰 曾子祐難過因傷錯過資格賽

WBCQ因傷沒出賽的中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊野手曾子祐今天說，首戰賽前守備練習突然覺得無法彎腰，賽後急診檢查。他難過...

經典賽／台南Josh讚西班牙三壘手是很強球員 網：嘴下留人

中華隊在經典賽資格賽最終戰以6：3擊敗西班牙隊，奪下2026經典賽門票。有網友分享與西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）合照，棒球網紅台南Josh也留言稱讚該名球員。

經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

中華隊在經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，雖然照規定不在國光獎金頒發範圍內，也有球迷因此抱不平，不過中職會長蔡其昌在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。