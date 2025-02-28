經典賽／中華隊晉級 蔡其昌發500萬元獎金

中華隊在世界棒球經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，雖然不在國光獎金頒發範圍內，也有球迷因此抱不平，不過，中華職棒會長蔡其昌發出五百萬元獎金，部分球員也可取得十二天補充役資格。

根據現行國光獎金辦法，經典賽資格賽不是獎勵範圍，中華隊無法像去年世界十二強棒球賽獲得獎金，但在擊敗西班牙隊後，蔡其昌即以中職會長身分，在聚會中頒發五百萬元的獎勵金。

中職副秘書長蔡克斯透露，這筆獎勵金除鼓勵球員、教練外，也包含後勤團隊，他說：「沒有一百分的後勤團隊，只有一直進步的團隊，不論是聯盟同仁還是六隊球團的後勤支援，大家都絞盡腦汁希望把事情做好，或許過程沒有能做到最完美，但他們沒日沒夜的付出，其實我們都不忍苛責。」

國光獎金雖未包含經典賽資格賽，但據「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法」，資格賽符合世界正式錦標賽資格賽的條件，參賽球員可取得補充役資格，之後須接受五年列管。