快訊

台南13歲國中生猝死！家屬控遭長期霸凌還餵毒 校方回應了

「柯爸曾憂兒冤獄」陳佩琪：228多年後只是換批人 百姓悲鳴蒼天無眼

經典賽／王博玄WBCQ打出好表現 洪一中：是他努力應得的

中央社／ 高雄27日電

台鋼雄鷹隊野手王博玄在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）打出好表現，總教練洪一中透露，其實一直看好王博玄，此次表現超乎想像，「但這是他努力應得的」。

王博玄2020年選秀落選、2022年再度投入中職選秀在後段順位獲得雄鷹隊指名；2023年中職二軍總冠軍賽，因為守備失誤，馬上被洪一中換下場，經過磨練成長，此次資格賽發光，打出好表現。

洪一中今天賽前受訪回憶2023年狀況，直言那時不留情面直接點出缺點的原因，面對年輕人要適時給壓力，也常常跟球員說，不要怪教練嚴格批評及指導，有時候這也是一種訓練，平時壓力訓練，等面對大賽壓力，比較不會表現荒腔走板。

洪一中直言，其實很看好王博玄，王博玄自我要求很高，不管在二軍還是一軍，很少聽到他喊哪裡酸、哪裡痛，展現高度自律。

洪一中也提到，年輕球員首度面對這麼高張力比賽，可以有這樣表現，心態上很不容易，王博玄回到母隊也有恭喜他、希望他繼續加油；此次資格賽表現確實超乎想像，但這也是他應得的，因為他的努力。

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

中職／洪一中喊話該回台灣了 陽岱鋼：要學的東西還很多

經典賽／12強奪冠又拿正賽門票 16年前洪總犀利訪問宛如先知

經典賽／第69順位的逆襲 守位多、打擊穩造就王博玄黑馬之路

經典賽／與工作人員手牽手成焦點 張育成：是他咄咄逼人

相關新聞

經典賽／莊陳仲敖曬中華隊大合照畫作 網讚嘆：被棒球耽誤的畫家

24歲旅美投手莊陳仲敖在經典賽資格賽最終戰先發，幫助中華隊以6：3擊敗西班牙，奪下2026經典賽門票。莊陳仲敖也在社群平台分享紀念畫作，球迷們直呼他是「被棒球耽誤的畫家」。 莊陳仲敖面對西班牙主

經典賽／台南Josh讚西班牙三壘手是很強球員 網：嘴下留人

中華隊在經典賽資格賽最終戰以6：3擊敗西班牙隊，奪下2026經典賽門票。有網友分享與西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）合照，棒球網紅台南Josh也留言稱讚該名球員。

經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

中華隊在經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，雖然照規定不在國光獎金頒發範圍內，也有球迷因此抱不平，不過中職會長蔡其昌在...

經典賽／中華隊幸運小物 「追分成功」車票成台版無敵星星！

台灣隊奪世界棒球經典賽資格賽晉級門票。立委蔡其昌團隊購買台中海線地區考生祈求考運的追分成功車票，後勤團隊加工為幸運小物，...

經典賽／中華隊網路聲量逾38萬筆 「你不能只有在贏的時候才愛他們」催淚

中華隊拚戰到附加賽才拿下正賽門票，「蔡總機」蔡其昌這句話引數萬人按讚認同。

經典賽／陳傑憲在資格賽觸擊、打擊率僅2成 蔡其昌曝辛酸內幕

經典賽資格賽陳傑憲表現不理想，擔任中心棒次的他好幾次在場上短打，許多球迷感到疑惑。中職會長蔡其昌透露，其實陳傑憲這次比賽手腕不適仍選擇帶傷上陣。 去年12強賽陳傑憲從日本王牌投手戶鄉翔征開轟，幫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。